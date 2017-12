Age of Mythology: Titans - vek mytológie pokračuje

18. júl 2003 o 7:23 Ján Kordoš

Ku každému dielu Age of X. bol po určitej dobre vydaný datadisk a ich kvalita bola dostačujúca. Ensemble Studios pod taktovkou Microsoft Games Studios pracujú na Titánoch – datadisk k úspešnému Age of Mythology . Samotný názov napovedá, kto bude hrať v prídavku hlavnú úlohu. Pod svojim velením budete mať viac dobrodruhov, k dispozícií máte viac pomoci od bohov a to nie je všetko. Čaká vás nová strana v konflikte a tou je tajomná Atlantída. Nebudem teraz zbytočne rozoberať existenciu, prípadne neexistenciu tejto (podľa historikov prírodnou katastrofou zničenú) krajiny. Určite však uznáte, že to mohla byť zaujímavá kultúra a my si ju vyskúšame tak, ako si ju predstavuje Ensemble – 12 dlhých misií plných tajomna a mýtických bytostí. Atlantída dávala veľký priestor jednotlivým božstvám a každé z nich uctievala. Nie však krvavými obetami ľudí, ako to bolo napríklad u juhoamerických spoločenstvách.

K slovu sa tak dostanú špeciálne schopnosti jednotiek a pomocou modlenia sa k bohom budete víťaziť. Nemusíte mať obavy z nízkej obtiažnosti – systém niečo na niečo funguje stále a je to tak aj v Titans. Nebudú chýbať ani nové jednotky v druhých stranách konfliktu, vylepšená je aj hra po sieti o ktorú sa postará nová služba ES Online. Dátum vydania bol stanovený na tohtoročnú zimu a to zas nie je až tak ďaleko.

Zdroj screenshotov: homepage