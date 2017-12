Cypher: The Sequel to Traitor´s Gate - ponamáhajme si mozgy

23. júl 2003 o 7:11 Ján Kordoš

Možno si ešte zopár hráčov spomenie na adventúrku starú tri roky – Traitor´s Gate. Ak sá vám v hlave nič nevybavuje, tak sa ani nič nedeje, lebo išlo len o priemernú hru bez výranejších úspechov. To by mal napraviť Cypher a musím uznať, že na prvý pohľad to vyzerá celkom zaujímavo. Nenechajte sa zmiasť pohľadom tretej osoby na hru, nepôjde o žiadneho kríženca akčnej hry s štipkou adventúry. Hlavná postava – Raven bude používať radšej svoju hlavu na riešenie problémov, ktoré ohrozujú ľudstvo.

Príbeh je trošku zamotaný a obsahuje zopár hluchých miest, ale tie sa ešte doriešia. Budúcnosť ľudí zaleží na počítačoch, veď o tom nás presvedčil už Matrix. Nič nedokáže lepšie vyhladiť ľudstvo ako vírus, počítačový vírus. Po vypustení tohto malého diablika by nastal kolaps po celej zemi a ľudstvo by de facto vymrelo. Aspoň sa nemusíme bát zbraní hromadného ničenia (a už vôbec nie zbraní dôkladne ukrytých v Iraku... dokonca tak dôkladne, že ich nikto nevie nájsť). Príbeh sa pomaly presunie do Babylónie, kde navštívite starobylé chrámy a budete riešiť logické hádnky. Ako ste už zistili, Raven je niečo ako počítačový hacker, takže sa pripravte aj na zákysy spojené s dešifrovaním a kódovaním.

Ak už nič iné, tak táto hra vyzerá originálne a možno nás všetkých prekvapí.