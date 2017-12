Shadow Vault - nová slovenská hra

Ak sa objaví zmienka o slovenskej hre, okamžite zbystrím pozornosť a napäto čakám, čo sa z toho napokon vykľuje. Mayhem Studios po mierne nevydarenej ťahovej fantasy stratégií Empire of Magic začalo pracovať na novej stratégií a znovu pôjde o turn-

28. júl 2003 o 7:05 Ján Kordoš

Ak sa objaví zmienka o slovenskej hre, okamžite zbystrím pozornosť a napäto čakám, čo sa z toho napokon vykľuje. Mayhem Studios po mierne nevydarenej ťahovej fantasy stratégií Empire of Magic začalo pracovať na novej stratégií a znovu pôjde o turn-based stratégiu. Tentoraz sa však z fantasy prostredia preniesiem do budúcnosti, ktorá nevytvorila optimistickú vizitku pre ľudstvo. Svet sa ocitá takmer na pokraji svojho zrútenia, lebo niekto sa rozhodol, že atómovka by bola celkom sranda, tak prečo ju neodpáliť. Ako sa rozhodli, tak aj spravili a svet sa ocitá v šedi, chudobe a depresii. Nasvedčuje tomu aj grafické spracovanie, v ktorom nenájdete príliš veľa teplých farieb.

Keď sopm už pri engine hry, tak dopoviem, že mi hra pripomína hrozne Fallout Tactics spracovaním, aj svojim systémom hrania. Na hru sa pozeríte z izometrického pohľadu, všade okolo seba vidíte poškodené budovy a zbytky po ľudskej kultúre.V tomto svete sa treba o seba postarať a preto si nájmete partičku žoldnierov. Tí budú pod vašim velením plniť úlohy v dvadsiatke misií, zdokonalia sa asi v tridsiatke vlastností, čím bude každý jeden vojak diferencovaný od zbytku vašej kapesnej armády. Dôraz je kladený na umelú inteligenciu protivníka, takže nebude stačiť, ak označíte všetky vaše jednotky a pošlete ich najkratšou trasou na nepriateľa. Tak ich privediete maximálne do hrobu – možno ani tam nie, lebo o mŕtvych sa nik nastará. Preto využijete všetky vaše taktické schopnosti a budete sa schovávať za prekážky, využívať vo svoj prospech terén alebo strategicky rozdeľovať vojakov.

Ako to dopadne v skutočnosti sa dozvieme až na Vianoce, ale ja pevne verím, že po Cauldrone sa u nás vytvorí ďalší perspektívny tým, ktorý sa prenesie cez neúspech nad svojou prvotinou a Shadow Vault bude známy po celom svete.