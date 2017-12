Alien Raid: The Encounter - killovačka s emzákmi

17. júl 2003 o 7:25 Ján Kordoš

Invázií mimozemšťanov sme si užli dosť vo filmovom aj v hernom priemysle. Teraz sa na nás valí ďalšia v podobe hry Alien Raid od Made by Kiddies. Všetko sa začína celkom nevinne. Vo vesmíre zachytia ľudia núdzový signál a rozhodnú sa ho preskúmať, lenže vôbec netušia, že otvorili Pandorinu skrinku. Zdrojom tohto signálu bola označená planéta Lexus, ale po vašom príchode prichádza kruté zistenie – prišli ste príliš neskoro. Planéta bola napadnutá hnusnými emzákmi a osud celého ľudstva máte znovu v rukách práve vy.

Budete musieť čeliť mnohonásobnej presile, ale na to sme si už v štýle FPS zvykli. Veď čo by to bola sekačka bez hŕby agresívne naladených nepriateľov. Vaše putovanie bude trvať vyše 40 misií, čo vyzerá byť na slušnú porciu zábavy. Nečakajte žiadne taktické manévre, stačí ak si na spúšť položíte prst a nepustíte, kým nechcípne aj ten najposlednejší votrelec. Akčnosť hry nemusí byť hneď jej záporom, spomeňme si na výborného Serious Sama, aj ten mal ako primárny cieľ pobaviť a odreagovať hráča od všedných dní na našom nudnom svete.

Alien Raid nebude ukrátený ani o hru pre viacerých hráčov, ale asi netromfne modly ako UT2003 , Quake 3, čo dokonca dokonca multiplayerové módy ako napríklad CS. Dôraz je kladený na zábavu pre jedného hráča. Dátum vydania hry ešte nebol oznámený, ale určite vás o hre budeme ešte informovať.