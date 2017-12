Riftrunner - na obzore ďalšie rpg-čko

25. júl 2003 o 7:47 Ján Kordoš

Larian Studios možno spoznáte podľa hry Divine Divinity, ktorá zožala veľký úspech na poli RPGčok. Belgičania okrem tenisu kraľujú aj na poli RPGčok, preto nie je vôbec prekvapujúce, že okrem výroby druhého dielu DD, teda Divine Divinity 2, pracujú aj na medziprodukte Riftrunner. Riftrunner pôjde po stopách svojho predchodcu a dokonca po ňom zdedí aj základy enginu, čo sa síce nebude páčiť vyznávačom 3D enginov, ale pre kvalitnú hru bude stačiť aj izometrický pohľad.

Na začiatku si vyberiete svojho hrdinu/hrdinku, s ktorým/ktorou absolvujete dlhú túru po svete prevzatom z DD. Vaša duša je spätá s dušou Rytiera Smrti, čo vám v istých situáciách uľahči život (heh, smrť vám pomôže zo životom), ale na vaše tričko padnú aj problémy. Váš život po smrti je v spojení s týmto diablom a ak sa vám nepodarí od neho odpútať, hrozí vám prechod do ríše smrti. To by sa možno hodilo samovrahom a tá by chrochtali blahom, ale náš hero život miluje, takže mu neostáva nič iné ako bojovať so smrťou tak dlho, až kým si ho nenájde prirodzenou cestou.

S týmto údelom vám pomôžu aj NPC, ktoré sa k vám pridajú v priebehu hrania, systém súbojov bude mať nový základ a najviac sa tešíme na neobmedzený vývoj postavy. Konečne nebude určený strop dosiahnuteľných levelov a ak sa vydarí aj hrateľnosť, môžeme hrať do skonania sveta. Hra je vo vývoji už dosť dlho a mala by k nám pribehnúť do konca tohto roku.