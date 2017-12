Delta Force Black Hawk Down: Team Sabre - ďalší datadisk

24. júl 2003 o 16:37 Ján Kordoš

Aj keď síce u nás nedostala najnovšia Delta Force vysoké hodnotenie (a právom, lebo vôbec nejde o super hru), niektorí hráči si ju obľúbili a pre nich bude určený aj datadisk Team Sabre. Ako každý správny prídavok k hre, aj Team Sabre bude obsahovať v prvom rade 2 nové kampane. V prvej zavítate do štátu bieleho prášku – Kolumbie. Cieľom bude zničiť distribútora tohto fuj zlého sajrajtu. Dôvod je známy aj malým deťom – drogy jsou zlé, mmmáno? V druhom dobrodružstve navštívime Irán. Kôli čomu to bude, je určite každému jasné – čierne zlato alias ropa. Irán je napadanutý teroristami a to sa nepáči Američanom, tak sa rozhodnú ukázať im, ako sa mizne z povrchu zemského.

O nič neprídu ani vyznávači multiplayeru. Pre nich bude vytvorených 30 nových máp, ale pribudlo aj zopár ďalších noviniek. Najevidentnejšia je možnosť ovládanie strojov, ktoré nájdete počas bojov. Takže si môžete skrátiť cestú džípom alebo si požičiate helikoptéru a oslabíte nepriateľa zo vzduchu. Ovládanie vozidiel bude jednoduché, ale na druhú stranu zostane zachovaná reálna fyzika správania sa vozidla. Vylepšenia nájdete aj v grafickom engine, ale to pôjde len o kozmetické úpravy a optimalizovanie enginu, prípadne odstránenie chýb. Uvidíme ako Delta Force Black Hawk Down: Team Sabre (to bude zaujímavá skratka DFBHDTS :-) dopadne.