Axle Rage - GTA v budúcnosti

Grand Theft Auto bude mať konkurenciu. Ruské štúdio Akella nám v spolupráci s distribútorom 1C prináša Axle Rage, ktorý sa možno zatiaľ moc neponáša na svojho konkurenta, lebo sa odohráva v postapokalyptickom svete imaginárneho mesta Nailsda

23. júl 2003 o 7:22 Ján Kordoš

Grand Theft Auto bude mať konkurenciu. Ruské štúdio Akella nám v spolupráci s distribútorom 1C prináša Axle Rage, ktorý sa možno zatiaľ moc neponáša na svojho konkurenta, lebo sa odohráva v postapokalyptickom (kto 10x zopakuje toto slovo bez chyby má u mňa pivo) svete imaginárneho mesta Nailsdale. Hlavnú úlohu hrá Axle, teda vy, člen nechválne známeho gangu No Dice. Šéf podsvetia vám bude zadávať úlohy, z nich si vyberiete jednu, na ktorú máte momentálne chuť a vrhnete sa do hrania. Dôraz je kladený na slobodu a voľnosť pri hraní – som rád, že si to tvorcovia hry uvedomili, veď aj GTA by s nalinkovanými misiami bole menej zábavné.

Ako sa podarí Akelle stvárniť svet po globálnej katastrofe sa ešte len uvidí, ale už so screenshotov sa dajú vyvodiť menšie závery. Zaujimavo vyzerajú hlavne boje na motorke (kto hral starý Road Rash, určite vie, že to bola sranda). S tým suvisí aj miera násilia v hre – lenže to asi večne otravujúci moralisti nepochopia, ide len o zábavu. Axle bude snímaný z pohľadu tretej osoby, takže hra sa skutočne bude až moc podobať na GTA 3. To však nie je vôbec zlé, lebo pri hraní Grand Theft Auto 3 sme sa bavili. Axle Rage je plánovaná na PC aj Playstation 2.