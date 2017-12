Shadow Ops: Red Mercury - ďalšie komando zasahuje

22. júl 2003 o 7:45 Ján Kordoš

Atari ohlasuje jeden titul za druhým a z malého vydavateľa sa tak stal obrovský kolos na distribúciu hier. Shadow Ops pre nás vytvorí firma Zombie Studios a tá sa preslávila skôr samými prepadákmi (veď si spomeňme na ZPC, Spec Ops 1, 2), ale ich najnovší počin má byť kvalitnou peckou. Podľa dostupných informácií to tak síce nevyzerá, ale nechajme sa prekvapiť. Zombie stále ostávajú pri žánre FPS a tentoraz budete ovládať jednotku Delta Force, ktorá má za úlohu ochrániť nebezpečnú chemickú látku, Red Mercury, pred packami teroristov. Ak ju získa táto banda, neustále ohrozujúca náš život, môžeme sa pripraviť dlhú a bolestivú smrť. Príbeh je rozdelený do dvadsiatich misií, v ktorom odhalíte aj spiknutia. No neviem, či to bude niečo nové.

Hra pobeží na Unreal engine, takže pri hraní nemusíme mať strach o naše oči. Potešiteľný je fakt, že navštívime skoro celý svet, veď „zloši“ sa ukrývajú všade – Stredný Východ, Západná Európa, Rusko alebo Filipíny. Zaujímavé je, že Spojené Štáty Americké neukrývajú v sebe ani jednu čiernu ovečku. K dispozícií budeme mať aj kopec zbraní (niečo cez 20), ktoré budú mať vlastný reálny fyzikálny model. Každá zbraň spôsobí iné poškodenie aj na okolitých premdetoch. Vyvražďovať sa budeme môcť aj v multiplayeri (vo verzii pre Xbox cez SplitScreen alebo až 15 hráčov cez Xbox Live) v dobre známych modoch – Plant the Bomb, Capture the Flag alebo Escort (žiadny Escort Servis :-). Hra je tvorená pre PC a Xbox.