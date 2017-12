Shinobi - nindža z archívu

16. júl 2003 o 8:21 Milo Gracík

Shinobi, pre niekoho iba ďalšia z nekonečného radu akčných hier z pohľadu tretej osoby. Pre niekoho zase reinkarnovaná herná modla. Záhadný nindža v cudzom hypermodernom svete, archaický zmysel pre česť, pomsta a potoky krvi, ostrá čepeľ katany a mýtické bojové umenie. Rýchla, adrenalínom nadupaná akcia s démonickými protivníkmi, rozpoltenými telami a obludnými finálnymi bossmi. To všetko a ešte viac v sebe ukrýva Shinobi.

Posledné vystúpenie Shinobi zaznamenal pred nejakými siedmimi rokmi na materskej konzole výrobcu Sega Saturn. Teraz vykvitol z prachu a skúša svoje šťastie na next-gen konzoliach, snažiac sa prilákať novú generáciu. Predstavenie 2D legendy arkádovej akcie rež & rúbaj (do krve) na PS2 sa koná v treťom rozmere, no nie veľkom štýle. Nejedná sa o žiadny herný blockbuster za milióny, ale ide o poctivú remeselnú prácu a žiarivého predstaviteľa B-čkových mongoloidných mlátičiek. Prichádza nový Shinobi, bezhlavé vraždenie, násilie, krv a post-moderný retro štýl. Dokáže však táto oprášená legenda prilákať légie nových obdivovateľov? Tak sa spolu pozrime, ako dopadlo kríženie pochovanej legendy, 3D priestoru a výkonu PlayStation 2.

Grafika: 5 / 10

Grafické spracovanie je šedivé, chudobné na detaily, či interaktívny materiál. Nejakú pestrosť v dizajne a architektúre úrovní nehľadajte, žiadna tu nie je, jednotlivé úrovne sú viditeľne poskladané systémom copy & paste. Modely postáv ešte sa ako tak dajú, i keď sa podrobili neskutočne brutálnej polygónovej odtučňovacej kúre. Animácia pohybov je však zúfalá, Hotsuma to ešte so zaťatými zubami zvláda, no monštrá, ktoré stretnete, tak oproti nim bol aj Pinocchio baleťák. Za zmienku však stojí perfektná animácia červeného šálu hlavného hrdinu, ktorý svojou dvojmetrovou dĺžkou, jasnou červenou farbou a hadím pohybom jasne ukazuje úchylku autorov. Vizuálne na vás zapôsobí aj efekt nindža zrýchlenia, kedy Hotsuma za sebou zanechá svoje rozmazané obrysy. Čo vás však maximálne šokuje a na kolená zrazí, sú excelentné CGI filmy, ktoré svojou kvalitou hravou prekonávajú tie z DMC2 a smelo sa rovnajú brilantnosti Tekken IV, či Resident Evil. Škoda, že ich nepredávajú ako samostatný videofilm.

Interface: 6 / 10

Ovládanie je veľmi jednoduché, žiadne komplikované kombinácie viacerých tlačidiel pre rôzne kombá. Ba dokonca hra nevyužíva ani všetky tlačidlá, ktoré DualShock2 ponúka. Ostatné nastavenia sú štandardné, pomaly sa mi zdá, že to autori s tou minimálnou nutnou výbavou nastavení preháňajú, aj keď na takej PS2 toho človek nemá čo veľa nastavovať. V porovnaní s PC, zlaté konzoly (ale zas mi si môžeme nastaviť aj modré z neba ;-) - pozn. Kordi).

Hrateľnosť: 5 / 10

Behanie striktne ohraničenými lokáciami, likvidovanie stále tých istých nepriateľov za použitia stále tých istých úderov. Sem tam vás zabaví vrhanie čepelí, magické údery, váš po krvi dychtiaci meč, silnejší protivníci, behanie po stenách. A samozrejme červený šál. Pravidelné rozptýlenie predstavujú súboje s úrovňovými bossmi. Nielen audiovizuálne spracovanie nie je silnou stránkou Shinobi, obdobne mizerne je na tom aj hrateľnosť a z toho plynúca zábava, či skôr jej neprítomnosť (Tak dokážem si predstaviť aj väčšiu nudu, napríklad regionálne týždenníky v nemenovanej slovenskej televízií - pozn. Kordi).

Multiplayer

Tento titul nepodporuje hru viacerých hráčov.

Zvukové efekty: 6 / 10

V tejto kategórií niet o čom poriadne hovoriť, ozvučenie tu je a na celkom slušnej úrovni. Žiadny zvukový efekt vám po 1200 opakovaní nezačne liezť na nervy. Niet tu však ničoho, čo by som mohol extra vypichnúť. K anglickému dabingu nemám výhrady, i keď v niektorých scénach som mal dojem, že niektoré ženské postavy nahovorili muži a naopak :-) (moje máma je taky muj táta??? - pozn. Cartman). Poteší možnosť zapnutia si originálneho japonského znenia.

Hudba: 6 / 10

Jednoduchý soundtrack zo starej školy. Ak ste herným pamätníkom, tento herný evergreen vás určite osloví. Ak však očakávate modernú industriálnu šlehu, či nebodaj orchestrálnu epiku, budete sklamaní.

Inteligencia & Obtiažnosť: 5 / 10

Nie je to príliš dlhé a ani príliš obtiažne. Silne lineárne, s malými a uzavretými úrovňami. Zato počas hry nájdete zopár extra tuhých zákysových miest, ktoré vás zaručene dovedú k nervovému kolapsu. Čo ešte viac vás čaká? Dve bonusové diabolsky šialené obtiažnosti a 8 úrovní, pričom je každá rozdelená na dve časti, na konci ktorej si na vás pochutí jeden boss.

Záverečný verdikt: 5 / 10

Z tejto hry vanie nostalgický vetrík prežitej doby. Žiaľ, nie je to žiadna osviežujúca chuťovka, ale chudokrvná a monotónna bleduľa. Ak máte radi brutálnu adrenalínovú akciu s mečom, nechajte si radšej zájsť chuť a tomuto paskvilu sa vyhnite veľkým oblúkom. Ak vám to však nedá, spávate v čiernej pyžame, na vianočnom stromčeku vám visia oceľové hviezdice a nevadí vám nejaké to plíženie spojené s premýšľaním, všetkými desiatimi siahnite po nedávno recenzovanom Tenchu 3, ktorý vám poskytne za vaše peniaze skutočne plnohodnotnú zábavu (a navštívte psychiatra, lebo NIEČO nie je v poriadku :-) - pozn. Kordi). No ak vám na nidžoch až tak veľmi nezáleží, tak rozhodne vyskúšajte originálnu a zábavnú mlátičku ako Mark Of Kri, Maximo, či Rygar.