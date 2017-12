Oznámenie novej hry - Inuits

15. júl 2003 o 8:55 Ján Kordoš

Inuits je dosť divný názov pre hru, ale to je pre kvalitu hry irelevantné. O jej vznik sa stará firma WideScreen Games v spolupráci s Microids. Ide o akčnú adventúru z pohľadu tretej osoby, takže žiadna novinka. Trochu originality by mali do hry vniesť logické puclíky, ale či bude prevládať akčná alebo logická časť, to ešte nik nevie. Príbeh nás zavedie na sever, kde šaman Iru musí poraziť zlú čarodejnicu Sukko. Bojovať budeme pomocou zbraní aj kúziel a dokonca sa môžeme tešiť aj na RPG prvky - zlepšovanie vlastností atď. Prezrite si aspoň zopár obrázkov, ak sa dozvieme viac informácií, dáme vám vedieť.