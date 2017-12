Lula prichádza pomaly medzi nás

14. júl 2003 o 12:10 Ján Kordoš

Stratégia Lula: The Sexi Empire síce nezožala veľmi veľa úspechov, ale aj tak bola medzi hráčmi obľúbená. Určite to bolo aj tým, že vašou úlohou bolo stať sa bossom pornofilmov. O novom pokračovaní sa viac informácií sa dozviete v našej novinke . Dôležité je, že by sa mala objaviť do konca leta, ale to ide o neoficiálnu informáciu. Tak sa pokochajte aspoň trojicou nových screenov a obnovenou galériou obrázkov z hry. Uvidíme, ako dopadne adventúra s erotickým nádychom.