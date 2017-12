Ani Google nenájde v Iraku zbrane hromadného ničenia

13. júl 2003 o 10:30 TASR

Londýn 13. júla (TASR) - Americká armáda a tajné služby už niekoľko mesiacov márne hľadajú v Iraku zbrane hromadného ničenia, o ktorých sú presvedčené, že tam musia byť. Washington sa však nemusí znepokojovať, pretože ani Google, najlepší internetový vyhľadávací nástroj na svete, nie je schopný takéto zbrane nájsť.

Keď do okienka pre vyhľadávanie zadáte anglický výraz pre zbrane hromadného ničenia - weapons of mass destruction - dostanete síce rýchlo skoro 100.000 záznamov, ale hneď ten prvý hovorí jasne: "Cannot find Weapons of Mass Destruction - These Weapons of Mass Destruction cannot be displayed. The weapons you are looking for are currently unavailable." (Zbrane hromadného ničenia nie je možné nájsť. Tieto zbrane hromadného ničenia nie je možné zobraziť. Momentálne sú nedostupné.)

Pohľad na stránku, skrývajúcu sa za týmto odkazom, však rýchlo ukáže, že ide o šikovne urobenú satiru. Je urobená v dizajne chybového hlásenia číslo 404 a obsahuje niekoľko rád, ako problém so zmiznutými zbraňami vyriešiť.

Ako prvé autori odporúčajú kliknúť na odkaz "zmena režimu". Možno by tiež pomohlo správne napísať meno hľadanej krajiny ale iba ak ste americký prezident George W. Bush. Ak ani toto nepomôže, treba urobiť zmeny v nastaveniach pre zbrojných inšpektorov.

Ak chcete zapojiť do pátraniach spravodajskú službu CIA, kliknite na odkaz, ktorý vás zavedie na stránku internetového obchodu Amazon, presnejšie k zobraným lyrickým dielam ministra obrany USA Donalda Rumsfelda. Pre všetkých Donaldov Rumsfeldov je k dispozícii "bombové" tlačidlo, ktoré ich zavedie k satirickému filmu Stanleyho Kubricka Doktor Divnovláska alebo ako som sa naučil milovať bombu.

Celú humorne ladenú stránku vymyslel muž menom Anthony Cox. O sebe prezradil, že je lekárnikom na Aston University v britskom Birminghame.