The Sims 2 - nové obrázky

11. júl 2003 o 10:16 Ján Kordoš

Maxis si svojou hernou ságou The Sims zabezpečil kopec peňazí do konca života a všetci zamestnanci sa môžu vybrať na celoživotnú dovolenku niekam na opustený ostrov. Ale sú to usilovní chlapci a preto pre nás tvoria druhý diel Simsov . Boli uvoľnené ďalšie screeny a nebudeme sebci, takže sa s vami o ne s radosťou podelíme. Musíte uznať, že keď táto hra k nám dorazí, bude to totálna pecka a padne ďalší rekord v predajnosti.