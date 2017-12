Atmosféra Pluta sa zväčšuje

11. júl 2003 o 4:22 TASR

Cambridge, USA 11. júla (TASR) - Nebeské telesá sa nesprávajú vždy tak, ako to astronómovia predpovedajú. Najnovším príkladom je najkrajnejšia planéta slnečnej sústavy Pluto, ktorej atmosféra sa za ostatných 14 rokov zväčšila, hoci mal nastať opak.

V roku 1989 sa Pluto na svojej eliptickej obežnej dráhe najviac priblížilo k Slnku. Odvtedy sa od neho opäť vzďaľuje a do tohto bodu sa opäť dostane za 250 pozemských rokov. Astronómovia predpokladali, že planéta začne chladnúť a jej atmosféra sa stenčí, ale deje sa pravý opak, informoval časopis Nature.

V minulom roku prešlo Pluto pred dvoma slabo žiariacimi hviezdami. Ich svetlo atmosféra Pluta pred úplným zákrytom stlmila. Z tohto pozorovania získali vedci informácie o momentálnom stave atmosféry.

James Elliot a jeho kolegovia z Massachusetts Institute of Technology v Cambridge zistili, že atmosféra Pluta sa rozťahuje a nekolabuje, ako by sa dalo čakať v súvislosti so vzďaľovaním planéty od Slnka. Podľa francúzskych vedcov z Observatoire de Paris sa tlak atmosféry zvýšil v ostatných 14 rokoch o dvojnásobok.

Astronómovia predpokladajú, že Pluto sa bude naďalej ochladzovať a jeho atmosféra sa predsa len stenčí. Jej pretrvávajúce zväčšovanie je dôsledkom zotrvačného pôsobenia tepla, ktoré planéta naakumulovala počas priblíženia k Slnku. Z povrchu Pluta pokrytého zmrznutým dusíkom sa ešte stále uvoľňuje plynný dusík, ktorý stúpa do atmosféry.

Pluto je poslednou planétou slnečnej sústavy, ktorú nepreskúmala sonda vyrobená ľuďmi. V roku 2006 sa má na cestu k nemu vydať Pluto Kuiper Express. Astronómovia dúfajú, že k Plutu doletí ešte predtým, než jeho atmosféra opäť úplne zamrzne. Podľa výpočtov by sa to malo stať asi v roku 2015.