Ako funguje telegrafná služba?

Prinášame vám materiál Slovenských telekomunikácií, v ktorom sa dozviete všetko o tom, ako dnes funguje telegrafná služba.

9. júl 2003 o 8:31

V aktuálnom čase konania promócií a posielania blahoprajných telegramov Slovenské telekomunikácie informujú o možnostiach využitia telegrafnej služby.

Podanie telegramu telefonicky, faxom, ďalekopisom

Telefonické podávanie telegramov na čísle 12127 je zabezpečované spoločnosťou Slovenské telekomunikácie v čase od 06,00 hod. do 21,00 hod. v pondelok až nedeľu. V čase od 21,00 hod. do 06,00 hod. je telefónna linka 12127 neprístupná. Telegramy podané faxom, ďalekopisom, príp. e-mailom (pri jednorazových hromadných podaniach) v spomínanom nočnom čase pracovníci spoločnosti spracujú po 06,00 hod. nasledujúceho dňa.

Podanie telegramu na poštách

Podľa zmluvy Slovenských telekomunikácií so Slovenskou poštou sú všetky pošty povinné prijať telegram a zabezpečiť jeho odovzdanie Slovenským telekomunikáciám na ďalšie spracovanie.

Doručovanie telegramov je podľa Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie Telegrafnej služby nasledovné:

• telegramy na ozdobných telegramových blanketách sú doručované výhradne Slovenskou poštou

• obyčajné telegramy sú doručované buď telefonicky, faxom, ďalekopisom alebo prostredníctvom zmluvných doručovateľov všade tam, kde má naša spoločnosť doručovateľa. Do obcí, kde Slovenské telekomunikácie nemajú zmluvného doručovateľa a nie je možné telegram doručiť telefonicky, faxom ani ďalekopisom, sú telegramy doručované Slovenskou poštou

Dodacie lehoty telegramov

• telegramy, ktoré majú predpoklady na dodanie telefonicky, faxom alebo ďalekopisom sa dodávajú v čase od 06,00 hod. do 22,00 hod. a budú dodané do 8 hodín.

• telegramy, ktoré môžu byť doručené zmluvným doručovateľom sa dodávajú v čase od 07,00 do 19,00 hod. a budú dodané do 12 hodín.

• telegram doručovaný Slovenskou poštou, š.p., sa považuje za doručený okamihom podania zásielky na pošte a to najneskôr do 12-tich hodín.

Uvedené lehoty sa počítajú od doby podania telegramu. Do uvedených lehôt sa nepočíta:

• pri telegramoch dodávaných telefonicky, faxom alebo ďalekopisom doba od 20,00 do 06,00 hod.;

• pri doručovaných telegramoch zmluvným doručovateľom doba od 19,00 hod. do 07,00 hod.;

V prípade, že dodávacia telegrafná stanica nemá úradné hodiny v dňoch pracovného pokoja a štátom uznaných sviatkov a v obci nemajú Slovenské telekomunikácie zmluvného doručovateľa, je telegram doručený v prvý nasledujúci pracovný deň.

Popísané spôsoby doručovania telegramov sú štandardom vo väčšine európskych krajín, napr. Veľká Británia, Dánsko, Francúzsko, Česká republika, Belgicko, Grécko, Holandsko, Litva, Írsko.

V prípade akýchkoľvek otázok zákazníkom poradia pracovníci Telefonického centra služieb zákazníkom na bezplatnom telefónnom čísle 0800 123 456.