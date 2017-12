Na internetovej aukcii možno získať obed s investorom Warrenom Buffettom

9. júl 2003 o 3:59 TASR

New York 9. júla (TASR) - Internetová aukčná spoločnosť eBay opäť ponúka možnosť poobedovať s druhým najbohatším človekom na svete a nepochybne najslávnejším investorom Warrenom Buffettom.

Buffett - ktorý je podľa magazínu Forbes "hodný" 30,5 miliardy dolárov a v rebríčku najväčších boháčov ho predstihol len zakladateľ Microsoftu Bill Gates - obed organizuje v máji 2004 v New Yorku. Pozvaný bude víťaz aukcie organizovanej spoločnosťou eBay na internetovej stráne www.ebay.com.

Ponuky do aukcie možno zasielať do polnoci zo štvrtka na piatok newyorského času (06.00 h SELČ). Akciu sponzoruje magazín San Francisco a sanfranciská nadácia Glide Foundation, nezisková organizácia, ktorá pomáha chudobným, hladným a bezdomovcom. Buffett výťažok daruje nadácii.

Buffett, 72-ročný šéf poisťovacej spoločnosti Berkshire Hathaway, podobné obedy nadácii Glide venoval v rokoch 2000, 2001 a dvakrát v roku 2002 - všetky sa konali v San Franciscu. Tento rok Buffett ponúka jeden obed v San Franciscu a jeden v New Yorku.

Víťaz newyorskej aukcie si môže so sebou priviesť siedmich priateľov a prípadne obed presunúť na skorší termín do mesta Omaha v štáte Nebraska, kde Buffett sídli.

Záujemcovia o Buffettove pohostenie sa nemusia báť, že budú jesť hot dogy a sŕkať coca-colu, ktoré miliardár uvádza ako svoje najobľúbenejšie jedlo. Víťazi doterajších aukcií s Buffettom obedovali v japonskej reštaurácii Anzu neďaleko sídla nadácie v štvrti Tenderloin.

Nemožno však rátať s tým, že dvojhodinové posedenie so "Zjavením z Omahy" bude lacné - predchádzajúce obedy boli vydražené za čiastky v rozpätí od 25.000 do 32.000 dolárov. Za obed v New Yorku už záujemca identifikovaný ako "littlecatsfeet" 6. júla ponúkol vyvolávacích 10.000 dolárov, odvtedy sa objavili ďalšie dve desiatky ponúk, pričom v noci nadnes SELČ bola najvyšša ponúkaná suma 16.000 dolárov.

Vydavateľ časopisu San Francisco Steven Dinkelspiel očakáva, že newyorský obed sa - napriek neistej ekonomickej situácii - vydraží za viac ako 25.000 dolárov. Práve hospodárska neistota môže byť lákadlom. "Je to ako: Poďme ťahať rozumy z Warrena Buffeta," povedal Dinkelspiel.