Odkiaľ sa v mojej schránke berie nevyžiadaná elektronická pošta?

3. sep 2001 o 23:22

Podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti Cyber Dialogue sa už viac než tri štvrtiny amerických užívateľov internetu sťažujú na nevyžiadanú reklamnú poštu - spam, ktorá zaplavuje ich e-mailové schránky. Ešte predtým, než dostanete prvý takýto e-mail, musí vašu adresu získať niektorá zo spoločností, ktorá sa hromadným e—mailovým marketingom zaoberá. Ako sa jej to podarí?

Redaktor internetových novín CNET Matt Lake sa pokúsil zistiť, ktoré aktivity na internete predstavujú najväčšie riziko z hľadiska potenciálneho zaplavenia užívateľa spamom: otvoril si dvanásť nových e-mailových schránok a každý použil iba na jeden presne špecifikovaný účel, takže mohol neskôr vystopovať, odkiaľ začali komerčné e-maily prúdiť.

Najväčšie riziko spamu

Ktoré aktivity na internete takmer určite zabezpečia trvalý prísun nevyžiadanej pošty do vašej e-mailovej schránky? Zrejme najznámejším miestom, odkiaľ spameri zbierajú e-mailové adresy, sú diskusné skupiny na internetovej službe Usenet. Nezáleží na tom, či prispejete priamo do Usenetu alebo cez webové rozhranie (kedysi www.deja.com, dnes groups.google.com) - do niekoľkých mesiacov vám začnú chodiť desiatky reklamných e-mailov týždenne, pretože vašu adresu nájdu špeciálne roboty, ktoré Usenet prehľadávajú.

Veľké riziko predstavuje aj diskusia na internetových chatoch, CNET konkrétne uvádza chat amerického internetového providera America Online. Príspevky zaslané do tejto diskusie vygenerovali vôbec najviac spamu - už prvý týždeň to bolo osem reklamných správ.

Tretím zaručeným spôsobom, ako sa dostať medzi adresátov hromadných správ, je účasť v akejkoľvek internetovej lotérii alebo zadanie svojej e-mailovej adresy na stránke s erotickým obsahom. Ak neznáma spoločnosť sľubuje veľké výhry, nepochybujte, že si na ne zarába aj predajom svojej databázy e-mailových adries.

Ostražitosť nezaškodí

Ak si zaregistrujete na vlastné meno novú internetovú doménu, nemusíte sa báť takého prílivu nezmyselných e-mailov ako v predchádzajúcich prípadoch. Keďže sú však údaje o registrátoroch verejne dostupné, časom vás pravdepodobne budú kontaktovať spoločnosti, ktoré potrebujú osloviť práve registrátorov domén. V prípade registrácie svetovej domény môžete očakávať najmä príliv reklám od rôznych navzájom si konkurujúcich firiem, ktoré ponúkajú preregistráciu vašej domény - samozrejme za oveľa výhodnejších podmienok…

Určité nebezpečenstvo predstavuje aj zverejnenie e-mailovej adresy na vlastnej webovej stránke. Roboty zbierajúce kontakty tu majú ťažšiu úlohu ako v prípade Usenetu, keďže na webe existujú miliardy stránok a nie je ľahké pravidelne ich prehľadávať. Skôr či neskôr však aj vás určite objavia (najmä ak máte stránku na známych svetových serveroch ako Tripod či Geocities) a množstvo spamu sa bude vytrvale zvyšovať.

Čo je (relatívne) bezpečné

Len máloktorý obchodník na internete vám umožní zadať objednávku na tovar bez vyplnenia e-mailovej adresy. Podľa CNETu to však nepredstavuje ohrozenie vášho súkromia - elektronické obchody adresy svojich zákazníkov nepredávajú. Z času na čas môžete očakávať len informácie o novinkách či aktuálnych ponukách obchodu. Ak vám prekážajú, vaše „unsbuscribe“, teda odhlásenie, bude zväčša akceptované.

Podľa niektorých je však dobrým predpokladom na prijímanie reklamných správ už sám fakt, že ste si otvorili novú e-mailovú schránku na niektorom z početných internetových serverov ako Hotmail či Yahoo Mail. Väčšina z nich svojim užívateľom sporadicky zasiela informácie o nových službách, nebezpečenstvo však tkvie najmä vo voľbe „chcem zaradiť svoju adresu do zoznamu kontaktov“. Prevádzkovateľ služby vás bude presviedčať, že takto si vás budú môcť nájsť ľudia, ktorí by si s vami chceli dopisovať, a priatelia, ktorí stratili vašu adresu, nepochybne oveľa rýchlejšie vás však nájdu všetci spameri. Samozrejme, ak je vo formulári pri zakladaní novej schránky možnosť ako „Súhlasím s tým, aby bola moja adresa poskytnutá dôveryhodným partnerom“, políčko by malo zostať nezaškrtnuté. Ak budete prihlasovací dotazník vypĺňať pozorne, množstvo spamu by malo byť minimálne.

Rovnaké pravidlo platí aj pri registrácii v známych internetových službách, napríklad na mp3.com či na stránke novín New York Times.

Bezpečné je podľa CNETu aj objednávanie rôznych e-mailových newsletterov (pravidelných informácií o určitej téme či firme) a online registrácia softvéru či nového hardvéru, ktorú ponúkajú niektorí výrobcovia. Vtedy budete dostávať len informácie priamo od firmy, ktorej ste údaje poskytli. (tba)

Ako sa brániťDiskusné skupiny (Usenet), chat: nikdy neuvádzajte pod svojimi príspevkami svoju hlavnú e-mailovú adresu. Založte si špeciálnu schránku, odkiaľ si môžete nechať e-maily forwardovať. V prípade, ak začne cez ňu prúdiť aj spam, schránku jednoducho zrušíte.

Ak už spam dostávate, mali by ste sa pokúsiť oddeľovať ho od svojej bežnej pošty. V prípade služieb ako Hotmail alebo Yahoo môžete využiť automatický filter, ktorý dokáže zlikvidovať asi dve tretiny nevyžiadanej pošty. Ak čítate poštu cez POP3 a vlastný e-mailový program, využite zabudovanú možnosť rozdeľovania správ do rôznych priečinkov. Už jednoduchý príkaz, ktorý bude všetky správy obsahujúce slová ako „viagra, be removed, toll free, $$, advertisement“ presúvať do samostatného priečinku, vám môže sprehľadniť adresár pre doručené správy. Ak sa filter osvedčí a nebude likvidovať aj správy od vašich známych, môžete nastaviť zmazávanie takýchto správ priamo z e-mailového servera.

Odhlásenie. Každý spam by mal obsahovať informáciu o tom, ako je možné vymazať svoju adresu zo spamerovho zoznamu. V praxi však množstvo takýchto návodov nefunguje a e-mail sa vám často vráti ako nedoručiteľný. Návod na odhlásenie však bude fungovať, ak ide o známu spoločnosť, alebo ak ste sa na odber určitých informácií sami prihlásili.

Nepokúšajte sa blokovať jednotlivých odosielateľov spamu (pokiaľ nejde o vašich známych, ktorých správy vás mimoriadne iritujú) – profesionálne spamerské firmy vždy využívajú jednorázové kontá, takže nikdy nedostanete reklamnú správu dvakrát z tej istej adresy. (tb)