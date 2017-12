Zjednodušte si písanie: EasyType 1.0

2. sep 2001 o 23:21

Písanie textu, v ktorom sa často opakujú rovnaké dlhé slová (väčšinou názvy), nie je veľmi príjemné. Zvlášť programátori by o tom mohli veľa rozprávať, najmä ak používajú dlhé názvy premenných. Naozaj kvalitné editory a (i väčšina vývojových prostredí) síce obsahujú funkciu automatického dopĺňania, ale neraz sa vyskytne situácia, že takýto editor nemožno použiť. V tomto prípade môže pomôcť EasyType.

EasyType je relatívne jednoduchý program, pracujúci v pozadí. Svoj beh dáva najavo iba ikonkou v tray. Kedykoľvek začnete písať nejaký text, priebežne ho porovnáva so svojou databázou slov a ponúka alternatívy na doplnenie. Stlačením aktivačného klávesu (Ctrl) sa vybraná alternatíva doplní. Program pridáva do databázy slová, ktoré ste už napísali. Napríklad ak už má v databáze slovo „Strašnedlhýnázov“ a vy napíšete „Stra“, ponúkne vám všetky slová začínajúce týmito písmenami. Ak je to už váš „Strašnedlhýnázov“, stačí stlačiť Ctrl a program ho doplní.

Program má svoju štandardnú databázu slov (anglických a programátorských) a podľa nastavených kritérií si ich dopĺňa. Nové slová dokáže načítať z textového súboru, v prípade potreby ich možno zadať aj priamo. Nechýba nastavenie klávesu pre zapínanie programu; žiaľ aktívny kláves možno vybrať iba z niekoľkých možností a ostatné klávesy sú nastavené napevno.

EasyType možno použiť aj na iné ako anglické texty, ale naďalej bude ponúkať anglické slová zo svojej hlavnej databázy; tá sa totiž nedá vypnúť. Ak si nastavíte zoraďovanie slov podľa naposledy použitých, dá sa aj napriek tomu veľmi dobre použiť. Program si poradí aj so znakmi s diakritikou (mäkčene a dĺžne), všetky tieto znaky však treba zadať v „Options“ do okna „Non-delimiters“.

V programe veľmi chýba možnosť nastavenia vlastných klávesov, napríklad na výber medzi možnosťami sa používajú klávesy z numerickej klávesnice a ak máte zapnutý NumLock, nemôžete výber vôbec použiť. V testovanej verzii (vo Windows 2000) nepracovalo správne pridávanie slov, najmä ak obsahovali veľké písmená aj inde ako na začiatku. Takisto pridanie slov zo súboru síce oznámilo, že pridalo 57 slov, ale v skutočnosti sa z nich uložili iba 3… Tieto chyby budú však pravdepodobne čoskoro odstránené.

Vo verzii 1.0 EasyType asi nestojí za tých 15 dolárov, ktoré za jeho registráciu autor požaduje. Tí, čo jeho funkčnosť naozaj potrebujú, najmä ak sú programátormi, by radšej mali siahnuť po kvalitnom textovom editore. Ak vám ale vyhovuje váš jednoduchý editor a chýba vám iba dopĺňanie slov, EasyType sa vám môže zísť.

PETER VALACH

pvalach@cdtip.sk

(shareware, http://kadelsoft.51.net/easytype/easytype.htm)