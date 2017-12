V budúcnosti možno vymiznú verejné telefónne búdky

PRAHA 7. júla (SITA, ČIA) - Nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý pripravuje české ministerstvo informatiky, môže spôsobiť, že telefónne búdky úplne vymiznú z českých ulíc. Dominantnému operátorovi, ...

7. júl 2003 o 11:31 SITA

PRAHA 7. júla (SITA, ČIA) - Nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý pripravuje české ministerstvo informatiky, môže spôsobiť, že telefónne búdky úplne vymiznú z českých ulíc. Dominantnému operátorovi, ktorým je Český Telecom, má totiž odpadnúť povinnosť ich zriaďovať a prevádzkovať. Verejných telefónnych automatov je v ČR približne 27 tisíc. Informuje o tom Právo.

Český minister informatiky Vladimír Mlynář tvrdí, že verejné telefónne automaty sú už vzhľadom na počet vlastníkov mobilných telefónov prekonanou záležitosťou. Povinnosť univerzálnej služby chce preto v zákone definovať iba všeobecne. Český Telecom by potom už nemusel ani zriaďovať pevné linky v odľahlých obciach, a na zabezpečenie spojenia obyvateľov odľahlých osád so svetom by sa vypisovalo výberové konanie. Mlynář pripustil, že tak radikálna zmena v ponímaní univerzálnej služby nemusí v parlamente prejsť hladko. Zrejme sa to stane aj politickou záležitosťou.

V rámci takzvanej univerzálnej služby, ktorú terajší zákon Českému Telecomu stanovuje, musí byť totiž aj v obciach do 20 tisíc obyvateľov jedna telefónna búdka minimálne na každých 800 ľudí. V obciach bez právnej subjektivity dokonca stačí, aby počet v nich trvalo bývajúcich občanov prekročil stovku.