Nezamŕzajúce rastliny

30. aug 2001 o 0:00

Tím severoamerických chemikov z New Yorku na čele s dr. Robertom Benom oboznámil minulý týždeň svetovú verejnosť s novým objavom, ktorý by mal podľa neho uchrániť poľnohospodársku úrodu pred mrazom. Výsledky výskumu amerických vedcov boli uverejnené na stránkach minulotýždňového vydania odborného časopisu Bioconjugate Chemistry. Produktom ich niekoľkoročných laboratórnych pokusov je látka, ktorá má rastlinám pomáhať v chladných obdobiach a zabrániť ich zamŕzaniu. Základnou zložkou nového produktu sú proteíny, ktoré produkujú ryby žijúce v polárnych vodách svetového oceánu. Ich krv totiž obsahuje glykoproteín, vďaka ktorému aj v tých najchladnejších vodách nezamrzne. Nový objav má pomôcť hlavne farmárom v miernych klimatických pásmach, kde je poľnohospodárska úroda málo odolná voči mrazom. Podobným spôsobom vedci počítajú s využitím objavenej látky aj v medicíne, kde by mohla byť použitá na dokonalú konzerváciu orgánov určených na transplantáciu.

(BBC)