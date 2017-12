Geneticky upravená akváriová ryba v tme svetielkuje

7. júl 2003 o 3:56 TASR

Tchaj-pej/Londýn 7. júla (TASR) - Taiwanská firma Taikong Corporation pripravila pre milovníkov akvaristiky zaujímavé prekvapenie. Ide o sladkovodnú rybičku, ktorá v tme svetielkuje žltozelenou farbou, informovala BBC na svojej internetovej stránke.

"Prsty" v zrode rybičky menom Night Pearl (Nočná perla) mala genetika. Vedci zakomponovali do jej genetickej výbavy DNA medúzy, ktorá spôsobuje svetielkovanie.

Nočná perla je prvé geneticky manipulované domáce zviera, ktoré si môže záujemca kúpiť za asi 17 dolárov. Firma Taikong ubezpečuje, že svetielkujúca látka je úplne neškodná.

Rybička je okrem toho sterilná. Zrodila sa už v roku 2001 a nasledujúce dva roky vedci pracovali na tom, aby sa nemohla páriť s inými okrasnými rybami.

V prvej várke chce firma predať 30.000 svetielkujúcich rybičiek, nasledovať bude ďalších 70.000.

Entuziazmus firmy Taikong však nezdieľajú všetci. Akvaristi sa obávajú, že svetielkujúca rybička by sa mohla dostať aj do Európy. Z minulosti sú známe prípady, keď sa akváriové rybičky dostali do tamojších vôd, kde spôsobili škody.

"Práve geneticky upravené okrasné rybičky ako napríklad pirane môžu ľahko prežiť v európskych vnútrozemských vodách," povedal Derek Lambert, redaktor časopisu Today's Fishkeeper.

Tento odborník žiada bojkotovať svetielkujúcu rybičku. Ani Keith Davenport z Aquatic Ornamental Trade Association nesúhlasí s tým, aby sa zvieratá stávali módnymi doplnkami. "Genetický zásah do genómu ryby bol úplne zbytočný," povedal Davenport.