The Longest Journey: adventúry nevymreli

Tvrdenie, že jediným médiom vhodným na vyrozprávanie tých najlepších príbehov je kniha, napokon nemusí byť úplne pravdivé - niektoré počítačové hry ho dnes už dokážu prinajmenšom naštrbiť. Napokon, tvorby herných titulov sa dnes už zúčastňujú aj profesion

30. aug 2001 o 0:00 MICHAL GARDIAN

Recenzovanú hru zapožičal BRLOH, obchod s multimédiami a knihami.

Adresa: Heydukova ul. č. 4, 811 08 Bratislava 1, tel.: 07/529 25 592,

álni spisovatelia, hudobníci alebo ilustrátori. Adventúry, kedysi zrejme najpopulárnejší žáner počítačovej zábavy, ktorý dnes vývojári kvôli nízkej komerčnej zaujímavosti prehliadajú, začínal len ako hromada textu bez grafiky a od knihy ho oddeľovala snáď len jeho interaktivita. Desiatky hodín trvajúce fascinujúce príbehy, žiadne zúrivé skákanie alebo strieľanie, ale len pomalé objavovanie okolitého sveta, konverzácie s množstvom postáv a riešenie (ne)logických problémov, ktoré posunú dej zase o krôčik vpred.

Presne taká je hra The Longest Journey, ktorá sa konečne dostala do distribúcie aj na Slovensku (vznikla v Nórsku už minulý rok) aj s českými titulkami pre hráčov neovládajúcich angličtinu. Príbeh spája pretechnizovaný svet veľkej špinavej megalopoly budúcnosti nazvanej Newport s mýtickým svetom mágie a rozprávkových bytostí - Arcadie. Jeden existuje len v snoch a legendách ľudí toho druhého, pretože kedysi boli od seba oddelené, aby sa zabránilo chamtivosti a chaosu ovládnuť osud ľudstva. Rovnováha týchto dvoch dimenzií bola však narušená a tu vstupujete do deja vy v koži naoko obyčajnej mladej dievčiny April Ryan žijúcej v umeleckej štvrti Newportu, ktorá nič netuší o tom, že ako jediná má moc zabrániť katastrofe v podobe násilného spojenia oboch svetov. Spotená sedí po ďalšej nočnej more na kraji svojej postele, aby ste vy mohli prevziať kontrolu nad jej prvými krokmi v epickom príbehu, ktorý bude nasledovať.

Technické spracovanie ide samozrejme s dobou a hoci ide „len“ o 2D prostredie so slušne vymodelovanými a výborne animovanými 3D postavami, výsledný umelecký dojem je úžasný. Prekrásne zobrazené prostredia plné prekvapujúcich tvarov a pôsobivých farebných schém s dôrazom na kontrast medzi technickým Newportom a rozprávkovou Arcádiou vás možno donútia v tichosti sedieť a kochať sa všetkou tou krásou. Pripočítajte si úžasnú zvukovú kulisu s ambientnou hudbou a profesionálny dabing postáv a len ťažko vás niečo môže v The Longest Journey sklamať. Snáď len neskúseného „adventúristu“ prekvapí svojou obtiažnosťou, ale to je len dobre, nie?