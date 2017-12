Spoločnosť Oracle ešte nevie, či zvýši cenu za odkúpenie PeopleSoftu

Miláno/Washington 6. júla (TASR) - Americký softvérový gigant Oracle ešte nevie, či zvýši cenu, ponúkanú na odkúpenie spoločnosti PeopleSoft Inc. Tá v ...

6. júl 2003 o 17:56 TASR

Miláno/Washington 6. júla (TASR) - Americký softvérový gigant Oracle ešte nevie, či zvýši cenu, ponúkanú na odkúpenie spoločnosti PeopleSoft Inc. Tá v súčasnosti predstavuje 19,50 USD za akciu. Vyhlásil to dnes výkonný riaditeľ spoločnosti Oracle Corp. Larry Ellison.

Softvérová spoločnosť Oracle predĺžila v piatok ponuku na odkúpenie akcií konkurenta PeopleSoft do 18. júla. Ponuka pritom mala pôvodne vypršať už 7. júla.

"Neviem ešte, či budeme ďalej zvyšovať cenu. Naším cieľom je kúpa za čo najnižšiu cenu. Problém však je, že PeopleSoft nechce predať za akúkoľvek cenu," vyhlásil L. Ellison.

Firma Oracle najprv za akcie spoločnosti PeopleSoft ponúkla celkovo 5,1 miliardy USD, po neúspešnej odozve ju zvýšila na 6,2 miliardy USD. PeopleSoft s ponukou už od začiatku nesúhlasil, naopak, odporúča akcionárom, aby podporili pôvodný plán, podľa ktorého PeopleSoft prevezme firmu J.D. Edwards.

PeopleSoft je presvedčený, že ak sa spojí s J.D. Edwards, obe firmy budú môcť ľahšie ponúkať produkty väčšiemu počtu odberateľov. Prostredníctvom jednotnej distribučnej siete by tak mohli odberateľov tvoriť prevažne veľké a stredné podniky.

Spojenie PeopleSoftu s J.D. Edwards by podľa analytikov znamenalo oslabenie pozície Oracle, ktorá by musela odstúpiť od pôvodného návrhu a pokúsiť sa o odkúpenie novovzniknutej skupiny, čo by prinieslo nemalé legislatívne prekážky a pokles ziskovosti.

(1 USD = 36,205 SKK)