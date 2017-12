Transport Giant - simulátor dopravného monopolu

Stará garda hráčov si určite pri vyslovení slova Transport vybaví mnoho dní a nocí strávených s geniálnou obchodno - budovacou stratégiou Transport Tycoon. Nemecký Jowood sa rozhodol, že oživí túto hru, ale nastal problém s právami, takže si vypoži

10. júl 2003 o 11:03 Ján Kordoš

Stará garda hráčov si určite pri vyslovení slova Transport vybaví mnoho dní a nocí strávených s geniálnou obchodno-staviteľskou stratégiou Transport Tycoon. Nemecký Jowood sa rozhodol, že oživí túto hru, ale nastal problém s právami, takže si vypožičala len slovíčko Transport a Giant je ich vlastná séria hier (napr. Industry Giant).

Vašou úlohou je vytvoriť si na vopred definovanom území monopolné postavenie v doprave. Možno sa princíp zdá jednoduchý: staviate cesty, železnice, letiská, prístavy, ale všetko to spojiť dohromady a vytvoriť fungujúcu (a hlavne prosperujúcu) spoločnosť vám zaberie dosť času a trápenia svojej makovičky. Krajina, po ktorej budete budovať svoje komunikácie, nebude rovná ako doska, teda do kopca chodia kamióny pomaličky, vláčik sa vlečie a začínate strácať na čase. Do toho sa môže zamotať aj váš konkurent a už len smutne sledujete zmenšujúce sa konto v banke. Treba si vopred rozmyslieť, či sa vám oplatí vybudovať cestu medzi mestami, či predávate správny tovar... komplexnosť je synonymom pre Transport Tycoon :-).

Podľa obrázkov, ktoré sú tu určite niekde rozhádzané vidíte, že sa vám neoplatí čakať na hyper grafiku, ktorá na plný výkon potrebuje najnovší procesor s grafickou kartou. Izometrická grafika je prehľadná a splní svoj účel. Ponúkame vám 18 screenshotov, z ktorých si určite spravíte na hru vlastný názor. Už aby sa objavila hrateľná demoverzia. Uvidíme, ako bude vyzerať hlavný konkurent Transport Gianta, Railroad Tycoon 3 .