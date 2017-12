Spy Hunter - agent 008?

Nezamýšlali ste sa niekedy nad tým, aké by to bolo previesť sa v aute top špióna ako napríklad agent 007? Previesť sa v aute, z ktorého pomocou jedného tlačítka vysuniete raketomet, prípadne sa zatiahnutím páčky zmení na super rýchly čln s raketovým pohon

9. júl 2003 o 11:52 Tomáš Koza

om. Ak sa vám pri tejto myšlienke rozprúdila krv v žilách viac ako je normálne, tak táto gameska je určená práve vám.

Prototyp auta z označením Interceptor G-6155 je absolútnou špičkou v boji proti zločinu. Možno práve vďaka tomuto supermodernému vozidlu sa vám podarí vymiesť zločin z povrchu zeme. A tento nástroj skazy teroristov je vo vašich rukách a záleží len na vašich schopnostiach či dokážete túto teroristickú organizáciu zničiť. Interceptor je nieco medzi autom, tankom, motorkou a loďou. Skrátka ultimatívna zbraň. Keď jazdíte po diaľniciach a po cestách je v podobe "obyčajného" športového auta. Keď sa náhodou dostanete na nejakú vodu, povedzme nejakú rieku, tak sa Interceptor rýchlo transformuje na čln. Keď je váš stroj poškodený viac ako je to únosné tak sa z neho stane celkom zaujímavá motorka.

Teriroristi toho na vás v každom leveli prichystali naozaj dosť. Od tankov, motoriek, cez člny, skútre až po podporu letectvom. Valia sa na vás z každej strany a nikdy nemajú dosť. Ešte že náš Interceptor G-6155 zvládne aj takéto situácie. K jeho výzbroji patria dva štandardné guľomety, ďalej riadené a neriadené rakety, okrem útočných zbraní má tento zázrak aj kopec obranných mechanizmov ako napríklad: vypúštanie oleja alebo hustého dymu. Jednoducho výzbroj ako pre tank, k tomu pridajme elegantný vzhľad a máte dokonalú zbraň v boji proti zločincom.

Nepriatelia sa na vás valia zo všetkých strán a vo všetkých možných prostrediach, džungľou začínajúc a Benátkami končiac. Predtým než vás ale pustia do normálnej akcie musíte zvládnuť tréningový okruh, v ktorom sa naučíte zvládať vaše auto (poprípade čln, podľa situácie). Spolu s touto tréningovou misiou hra obsahuje ešte ďalších 13, teda dokopy 14. Možno sa vám to nezdá až tak veľa, ale keďže každá misia má niekoľko úloh, pričom všetky nemáte šancu splniť na prvý krát, tak všetky misie budete hrať niekoľko krát, len aby ste ten level mali splnený na 100%. Za každú splnenú úlohu dostávate jeden bodík. Na to aby vás velitelia pustili do ďalšej akcie musíte mať dostatočný počet bodov. Samotné úrovne sú v podstate jedna veľká a vlastne rovná trať, po ktorej sa rútite ako šialenec. Sem tam sa objaví nejaká tá odbočka, ktorá väčšinou súvisí zo splnením nejakej sekundárnej úlohy, ale po pár metroch vás táto odbočka aj tak vráti späť na trať. Každá misia je plná akcie a nestane sa vám, že by vás čo i len sekundu niekto neohrozoval.

Grafika: 6 / 10

No tak teraz som sa už konečne dostal do časti, kde treba využiť aj trochu kritiky. Hra je prerábaná z konzolovej platformy, nech ma niekto neukameňuje ak sa mýlim, ale tuším, že je to PS2 (hra sa predáva aj na Xbox, Gamecube a na tieto platformy sa chystá aj pokračovanie – pozn. Kordi). Z toho vyplýva, že grafika nemôže byť až tak kvalitná ako v posledných najnovších tituloch, ktoré sú plné rôznych špeciálnych efektov s detailne prepracovanými objektami. Vlastný Interceptor, v ktorom jazdíte je na tom vlastne ešte dosť dobre, obvzlášť pekná je premena z auta na čln. Zaostávajú ale postavy ktoré sa objavujú v hre, ako napríklad robotníci a pod., ktorí sú skutočne škaredí. Okolitý svet, na tom tiež nie je najlepšie, ak sú to nejaké trávnaté porasty. Grafika mesta a objektov v nich nie je najhoršia, ale textúry by mohli byť o moc lepšie. Efekty ako výbuchy a streľba sú tiež len priemerné, ak nie podpriemerné. Pri tejto, dá sa povedať priemernej grafike, treba povedať aj pár slov na obhajobu. Hra sa hýbe naozaj rýchlo a plynule, vôbec netrhá ani nič podobné. Na druhej strane kto si v takej rýchlosti všíma okolitý svet ? No asi nikto. Zato ale tie výbuchy, ktoré sú na každom kroku by naozaj mohli byť o niečo lepšie.

Interface: 8 / 10

V hre bohužiaľ absentuje možnosť ovládania menu pomocou myšky. Keďže to ale aj tak nemá veľa položiek, tak sa to pomocou klávesnice dá zvládnuť hravo a rýchlo. V nastavení grafiky tam toho veľa pokaziť nemôžete keďže na výber je len nastavenie rozlíšenia. Pekné je, že hra podporuje veľa typov rozlíšenia. Nastavenie kláves a podobných drobností je rýchle a bezproblémové. Menu je prehľadné, takže v tomto ohľade je na tom hra celkom dobre.

Hrateľnosť: 8 / 10

Hrateľnosť je veľmi široké a veľmi subjektívne kritérium. Jednému sa páči to, druhému zase niečo iné. Ja budem hodnotiť Spy Huntera v tom na čo bol urobený. Svoj účel si myslím táto hra splnila. Je to čistá akcia bez náznaku nejakého rozsiahleho príbehu. Nemusíte sa tu zdržovať žiadnym nákupom, plánovaním alebo dialógmi. Skrátka zapnete hru spustíte si misiu a už to ide, vy len strieľate preskakujete všetko možné a pri tom demolujete pouličné osvetlenie. Hra sa dobre ovláda, až na malý detail. Neviem či je to len mojou neschopnosťou, ale v hre sa nedá cúvať, aj napriek tomu, že v menu si pre to môžete nastaviť klávesu. No ale keďže v hre sa väčšinou nezastavujete a neobzeráte sa, nedaj bože, že by ste ešte aj cúvali, tak sa tento drobný detail dá prehliadnuť.

Multiplayer: ???

Je to naozaj pozoruhodné, takéto hodnotenie sme tu tuším ešte nemali (ale môžeme hviezdičky zameniť za otázniky :-) - pozn. Kordi ). Skrátka hra podporuje multiplayer, dokonca v menu je položka pre hru dvoch hráčov. Nech ale nech trieskam do enteru akokoľvek silno, ono sa to nie a nie spustiť. Že by autori pri prerábaní z konzoli na PC zabudli túto možnosť dorobiť?

Zvukové efekty: 8 / 10

Po zvukovej stránke je na tom hra dosť dobre. Zvuky sú nahraté kvalitne, od hukotu motora, cez streľbu, až po zvuk pri transformácii sa na čln. Počas hry vás bude sprevádzať celkom pekný ženský počítačový hlas, ktorý vám vždy oznámi všetky dôležité udalosti, ktoré sa stali počas misie.

Hudba: 9 / 10

Hudba je výborná, skvele zapadá do prostredia hry a do tej dynamickej atmosféry. Miestami máte tak pocit ako by ste sa nachádzali v nejakom akčnom filme, napríklad s agentom 007.

Inteligencia & obtiažnosť: 8 / 10

Inteligencia počítačových nepriateľov sa mi v tejto hre hodnotí len veľmi veľmi ťažko, keďe celá tá teroristická organizácia je naprogramovaná len na to aby od niekadiaľ vyskočila strieľala po vás a potom sa nechala zničiť. Myslím, že extra inteligentní nepriatelia, ktorí sa uhýbajú raketám a nemajú problém dostať sa z vás, by v takomto type hry nemali veľký význam. V Spy Hunter-ovi sa nedá nastavovať obtiažnosť, takže si budete musieť zvyknúť na tú, ktorá tam už je. Misie nie sú veľmi ťažké. Sú robené tak, aby ste hlavný cieľ splnili na prvýkrát. Splniť všetky ostatné úlohy už také ľahké nie je, takže budete musieť úrovne opakovať aj viackrát, čo ale hre len prospieva.

Záverečný verdikt: 8 / 10

Tak a pomaly som sa doplazil až k záverečným titulkom. Ako to už býva zvykom, poviem vám zopár tých "múdrych" slov na záver a pokúsim sa to zhrnúť do jednej vety. Spy Hunter je aboslútne čistá akcia, určená pre tích čo sa chcú na chvíľu odreagovať, takže ak máte radi takýto typ hier a trochu slabšia grafika vám nevadí túto hru berte. Mal som trochu ale problém s finálnym hodnotením, váhal som medzi 3,5 a 4. Nakoniec som sa ale rozhodol pre tú lepšiu, dúfam, že ma to po čase nebude mrzieť (uvidíme J - pozn. Kordi).