Trinity - smrtiaci vírus zasahuje

8. júl 2003 o 10:14 Ján Kordoš

Activision pripravuje pre PC a Xbox novú FPS (strieľačku z vlastného pohľadu) s názvom Trinity. Uvidíme, či sa jej podarí tromfnúť veľkú konkurenciu, ktorá sa začína tvoriť oznámením hier Doom 3 , Half-Life 2 , Thief 3 ... a mnoho ďalších. Príbeh nás zavedie do blízkej budúcnosti, konkrétne do roku 2013, kedy začína v New Orleans otravovať ľudí smrtiaci vírus. Na takéto prípady sa musia použiť mierne upravení „ľudia“, aby vyriešili situáciu. Takže vaša primárna úloha je zničiť vírus a aj jeho pôvodcu. Smrtiaca epidémia sa nemôže rozšíriť ďalej, padlo by veľmi veľa ľudí a to si americká vláda nemôže dovoliť.

Je to netradičné, ak majú strieľačky zaujímavý príbeh, ale nie je to na škodu veci. Ďalším plusom hry sú implantáty. Do tela si ich nebudete rvať len tak pre zábavu – zvýšená rýchlosť pohybu, dvojnásobné skoky, vylepšená odolnosť. Týmto sa do hry vsúvajú aj primitívne prvky RPG. Zbrane, ktoré použijete pri množstve súbojov budú vychádzať zo súčasných zbraní. Uvidíme, ako to Gray Matter Studios zvládne, veď naposledy nám ukázali, že to vedia... alebo vy ste nehrali Return to Castle of Wolfenstein? Všetko uvidíme v priebehu budúceho roku.