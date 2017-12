Splinter Cell: Pandora Tomorrow - Sam sa vracia

Špionážne akcie na čele s neohrozeným hrdinom sa tešia obľube po celom svete a je jedno, či ide o film alebo hru. Každého z nás láka skúsiť, čo sa mu asi nikdy nepodarí – no a špiónom bude asi málokto z nás. Splinter Cell prišla na herný trh s obrovskou m

7. júl 2003 o 10:20 Ján Kordoš

Špionážne akcie na čele s neohrozeným hrdinom sa tešia obľube po celom svete a je jedno, či ide o film alebo hru. Každého z nás láka skúsiť, čo sa mu asi nikdy nepodarí – no a špiónom bude asi málokto z nás. Splinter Cell prišla na herný trh s obrovskou mediálnou kampaňou, každému bolo vopred jasné, že táto gameska sa bude predávať a zarobí si na seba. Úprimne, nešlo až o takú super hru, ako sa o nej hovorilo a dokázala najviac zaujať grafickým spracovaním.

Druhý diel špiónážnej akcie má ambície ponúknuť viac a ja len dúfam, že sa tak stane. V prvom rade sa dočkáme prepracovanejšieho príbehu, ktorý v spojení s variabilnejšími misiami dokáže pritiahnúť hráča k monitoru. Sam Fischer však bude bojovať znovu sám a nepriatelia budú padať ako muchy, čo nemá s realitou nič spoločné, ale dáva vám to veľké možnosti v taktizovaní. Vylepšená je aj grafika, ale nečakajte obrovský skok oproti prvému dielu, skôr ide o kozmetické zmeny a zvýšenie detailnosti prostredia. Musím uznať, že to vyzerá nádherne. Veď sa pozrite aj vy do našej galérie e uvidíte.

Zdroj screenshotov: worthplaying.com