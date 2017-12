Vedci informovali o objavení planetárneho systému podobného nášmu

3. júl 2003 o 19:18 TASR

Paríž 3. júla (TASR) - Astronómovia dnes oznámili, že objavili vesmírne teleso podobné planéte Jupiter, ktoré obieha okolo vzdialenej hviezdy v planetárnom systéme podobnom nášmu. Tento prekvapujúci objav zväčšuje vyhliadky, že sa raz vo vesmíre podarí nájsť planétu pripomínajúcu Zem.

Hugh Jones z John Moores University v britskom Liverpoole informoval, že jeho tím objavil systém, osvetľovaný hviezdou pod označení HD 70642, asi 94 svetelných rokov od Zeme. Jones prezentoval objav na konferencii na pôde francúzskeho Astrofyzikálneho ústavu v Paríži.

Hviezda má štruktúru a jasnosť podobnú Slnku a je približne rovnako stará, dodal Jones. Planéta putuje okolo hviezdy po orbitálnej dráhe obdobnej tvarom a vzdialenosťou k dráhe, po ktorej obieha okolo Slnka Jupiter.

Tieto podobnosti priviedli "lovcov planét" z Jonesovho tímu britských, austrálskych a amerických vedcov k záveru, že narazili na niečo vzrušujúce - možnosť nájsť ďalšiu Zem v galaxii Mliečna cesta.

Takmer 110 extrasolárnych planét - planét obiehajúcich iné hviezdy ako Slnko - sa objavilo za uplynulé desaťročie, avšak žiadna až doteraz nebola skutočne podobná nášmu slnečnému systému, dodal Alan Penny z Rutherford Appleton Laboratory západne od Londýna. "Myslíme si, že je to podstatný krok na ceste k nájdeniu ďalšej Zeme," dodal.

Ako pokračoval Penny, medzi objavenou planétou podobnou Jupiteru a hviezdou sa nenašli nijaké veľké planéty. Na základe toho vedci usudzujú, že medzi týmito dvoma objektmi by mohla byť uhniezdená planéta veľkosti Zeme. V prípade, že by sa tam vyskytovali veľké vesmírne telesá, ich gravitačný ťah by vyhodil čokoľvek vo veľkosti Zeme zo systému.

Objav sa podaril vďaka zmeraniu kmitania hviezdy spôsobeného gravitáciou planéty. Technika meria veľmi jemné kmitanie centrálnej hviezdy, a potom používa magnitúdu tohto impulzu na určenie prítomnosti obiehajúcich planét, ich veľkosti, tvaru ich obežnej dráhy a ich hmoty. Technika funguje iba pri väčších planétach a nedajú sa s ňou odhaliť tie omnoho menšie.

Techniku vypracovali Paul Butler z Carnegie Institution vo Washingtone a Geoffrey Marcy z University of California v Berkeley. Butler a Marcy sa podieľajú na dlhodobom projekte, ktorý skúma každú hviezdu podobnú Slnku až do vzdialenosti 150 svetelných rokov.

Svetelný rok je vzdialenosť, ktorú prekoná svetlo za rok vo vákuu, teda 9,3 bilióna kilometrov. Mliečna cesta je domovskou galaxiou nášho slnečného systému a obsahuje okolo 200 miliárd hviezd.

Najnovšie objavy budú publikované v budúcom čísle časopisu Astrophysical Journal Letters. Ako hlavný autor bude uvedený Brad Carter z austrálskej University of Southern Queensland.

Než došlo k objavom extrasolárnych planét, vedci sa domnievali, že nášmu slnečnému systému sú podobné ďalšie solárne systémy. Napriek tomu sa len zopár doteraz objavených planét pohybuje po takmer kruhovej orbitálnej dráhe podobnej nášmu systému. Väčšina z nich má eliptickú dráhu a mnohé sa pohybujú veľmi blízko k svojej hviezde na to, aby bol ich planetárny systém podobný nášmu.