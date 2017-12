Motorola C350

Len nedávno sme recenzovali low-endový telefón od Motoroly s označením C332, ktorý si vo svete získal veľkú obľubu hlavne medzi teenagermi. Malý, šikovný mobil disponuje nielen polyfonickým zvonením, ale aj konektorom USB a vymieňateľnými krytmi, ktorými

4. júl 2003 o 7:30 Marián Pavel - SME online

možno meniť tvar telefónu. C332 bol však posledný model triedy 3xx s monochromatickým displejom a momentálne ho nahrádza model 350 s farebným displejom.

Dizajn

Na prvý pohľad je vidieť, že tento model pokračuje v trende triedy 3xx – svieži dizajn strieborného krytu s imitáciou pokovenia vyzerá veľmi dobre. Veľkosťou je telefón určený skôr dámam, no unisex dizajn neodradí ani pánov.

Pri prvom pohľade trochu sklame displej – je veľmi malý, k dobru možno pripísať aspoň to, že zobrazuje 4096 farieb.

Tlačidlá sú už tradične tvrdé a telefón sa nimi dobre ovláda. Prekvapí veľké množstvo ovládacích tlačidiel zoskupených do jedného bloku – je ich až 9! Ústredných 5 tlačidiel však nahrádza joystick. Motorola je nepoučiteľná – aj na tomto telefóne prehodila strany pre tlačidlá na prevzatie a ukončenie hovoru. Na jej logiku sa potom pri prechode z iného telefónu zvyká len veľmi ťažko.

Na boku telefónu nahradila tlačidlá ozdobná lišta s výrazným nápisom Motorola. V spodnej časti telefónu je konektor napájania elektrickou energiou, konektor na slúchadlá a príslušenstvo a miniUSB konektor.

Zaujímavé je, že Motorola umiestnila na obidve strany telefónu držiak na šnúrku, takže telefón možno nosiť aj hore nohami.

V zadnej časti telefónu je v kryte dierkovaný výstup reproduktoru, ktorý je určený len na vyzváňanie. Ako sme už naznačili, aj C350 si možno ľubovoľne personalizovať krytmi. Ich výmena je však trochu neohrabaná.

Pri pohľade dovnútra telefónu čaká na užívateľa príjemné prekvapenie – nový spôsob uchytenia SIM karty s posuvátkom na jej vysunutie je oveľa pohodlnejší ako spôsoby používané doteraz. Uchytenie batérie je presné.

Ovládanie

Farebné menu C350 vychádza z monochromatického menu predchádzajúcich modelov C3xx v kombinácii s menu T720, využíva však 4096 farieb displeja a je tak, samozrejme, atraktívnejšie. Dojmy z neho máme zmiešané. Príchodom farby sa ovládanie telefónu oproti starším verziám spomalilo a to je škoda. Objektívne zas ale vývojári znížili počet hlavných položiek menu na 10 a je tak oveľa prehľadnejšie ako doteraz. Dobrý dojem vzápätí pokazí malý displej, na ktorý sa zmestia iba tri riadky. To je dnes neospravedlniteľne málo, na obmedzený priestor si treba nielen zvyknúť, ale aj naučiť sa ho efektívne využívať. Nám sa to po celý čas používania telefónu nepodarilo a nedostatok „priestoru“ na displeji iba rozčuľoval.

Vráťme sa však k menu – rozdelenie do položiek je prehľadné a zrozumiteľné, po niekoľkých nevyhnutných kliknutiach sa dostanete ku všetkým dôležitým funkciám a nastaveniam.

Telefón podporuje vytáčanie hlasom a všetky položky sú zoradené v jednom submenu.

Veľmi prehľadne je vyriešená správa hovorov – ku každému prebratému, skutočnenému i neprebratému hovoru je k dispozícii číslo (meno), dátum a presný čas.

V položke Médiá možno zmeniť farebnú tému telefónu, nastaviť vlastné zvonenia (dá sa vytvoriť doplnením nôt), zložiť si vlastné zvonenie prostredníctvom aplikácie MotoMixer a prezerať obrázky uložené v telefóne.

Zvonenia sú v C350 už tradične zaujímavé s výbornou podporou vibrácií.

Hry sú v C350 tri a poznáme ich zo starších modelov – AstroSmash, MotoGP a Snood21.

Medzi kancelárskymi funkciami nájdeme iba kalendár rozdelený na týždne, aby sa zmestil na displej a kalkulačku. Cieľovej skupine, pre ktorú je tento telefón určený by to však malo stačiť.

Telefón, rovnako ako C332 podporuje GPRS triedy 10 s pripojením k počítaču prostredníctvom miniUSB konektora v spodnej časti a preto je najideálnejším telefón low-endovej triedy vhodným na mobilné browsovanie. Ak používate WAP, v telefóne je prehliadač vo verzii 1.2.1.

Telefónny zoznam pojme 100 položiek a kontakty možno ukladať do skupín s rozdielnym zvonením. C350 podporuje EMS 5.0, pri SMS môžete použiť prediktívny systém iTap. Na MMS môžete zabudnúť – v triede low-end sú zatiaľ nedostupné.

Batéria

Batéria telefónu Li-Ion s kapacitou iba 600 mAh patrí k najväčším slabinám – farebný displej je náročný na energiu. Pri bežnom používaní vám batéria na jedno nabitie vydrží necelé tri dni a to je veľmi málo. Nabíjanie batérie je však veľmi rýchle. Výrobca uvádza 215 hodín v pohotovosti a 290 minút hovoru, pripravte sa však na menej.

Celkové hodnotenie

Motorola C350 má niekoľko múch: zle čitateľný displej na slnečnom svetle, iba tri zobrazené riadky na displeji, krátku výdrž batérie a trochu pomalé menu. Chyby však vyvažujú aj prednosti: cena by mala byť prijateľná pre každého, telefón má príjemný štýlový dizajn a kompaktné rozmery s váhou, jednoduché ovládanie a bohaté vybavenie. Zvonenia sú štýlové, škoda len, že návrhárom Motoroly nenapadlo zaradiť medzi zvonenia aj pekný zvuk, ktorý možno počuť v reklame na C332 (bežala napríklad na MTV).

Ak si chcete vyskúšať inovatívnu funkciu MotoMixer, môžete tak urobiť ešte pred kúpou telefónu na adrese http://mixer.handango.com.

Telefón sa objaví v ponuke niektorého z našich operátorov s najväčšou pravdepodobnosťou asi až v auguste alebo v septembri.