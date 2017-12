TÚ SR oznámili začatie poskytovania telefónnej služby 3 alternatívni operátori

3. júl 2003 o 16:59 TASR

Bratislava 3. júla (TASR) - Telekomunikačný úrad (TÚ) SR eviduje tri oznámenia od alternatívnych operátorov o začatí poskytovania telefónnej služby. Ide o spoločnosti Dial Telecom, a. s., eTel Slovensko, s. r. o., a PosTel a. s. TÚ predĺžil termín na začatie poskytovania služby 5 operátorom a voči jednému držiteľovi licencie vedie správne konanie vo veci jej odňatia.

Ako TASR informoval hovorca TÚ Roman Vavro, žiadny so spomínaných operátorov nemá uzavretú zmluvu o prepojení so ST. Znamená to teda, že operátori využívajú vlastné siete alebo siete iných operátorov, teda mobilných alebo zahraničných. Úrad vyhovel aj žiadosti 5 operátorov a predĺžil im termín začatia poskytovania služby od nadobudnutia licencie na 12 mesiacov. Voči jednému subjektu vedie úrad správne konanie z dôvodu neuhradenia poplatku za vydanie licencie.

Úrad doteraz udelil 15 celoslovenských licencií a 2 regionálne. Držitelia licencií budú priamou konkurenciou pre donedávna monopolného poskytovateľa služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete. Rozbeh reálnej liberalizácie telekomunikačného trhu ale zrejme pribrzdí neschválenie novely telekomunikačného zákona. Tá mala okrem iného posilniť právomoci TÚ v rokovaniach o zmluvách o prepojení medzi dominantným operátorom a takzvanými alternatívnymi operátormi.