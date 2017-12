Siemens dnes uviedol tri nové modely

Spoločnosť Siemens dnes o 10.00 hod. uviedla v Moskve tri nové modely mobilných telefónov: MC60, C60 a A52.

3. júl 2003 o 12:00 Marián Pavel - SME online



Prvé dva modely sú určené pre mladých štýlových ľudí, model C60 nahradí súčasný C55, MC60 je s najväčšou pravdepodobnosťou následníkom M55 a A52 doplní aktuálne modely A50 a A55.

MC60

Tento štýlový funky mobil s inovatívnym dizajnom klávesnice do X je určený pre tých, ktorí mobil používajú na zábavu. Jeho hlavnými rysmi je farebný displej so 4096 farbami, integrovaný fotoaparát a podpora MMS s odoslaním na dve kliknutia. Mobil umožní široké možnosti personalizácie prostredníctvom módnych krytov CLIPit, vymieňateľnej farebnej klávesnice a stiahnuteľných polyfonických zvonení a log.

Parametre telefónu spĺňajú súčasný štandard: triband, Java MIDP 1.0, 250 hodín v pohotovostnom režime, 300 minút hovoru, 16-tónové polyfonické zvonenie, EMS, MMS, WAP 1.2.1 s čiastočnou podporou 2.0, infraport. Integrovaný fotoaparát zvládne obrázky JPEG s rozlíšením 352x288 bodov v štandarde CIF, prehliadač podporuje formáty BMP, WBMP, JPEG, GIF, PNG. Prekvapujúcim krokom späť je podpora GPRS triedy 8 (štandard je momentálne GPRS triedy 10). Novinka by sa mala začať predávať od septembra.

C60

Aj C60 sa bude predávať od septembra. V porovnaní s C55 má C60 konzervatívnejší dizajn, farebný displej s rozlíšením 4096 farieb a podporuje MMS a pripojenie externého fotoaparátu QuickPic s bleskom.

Tribandová novinka s displejom podporuje aj nahrávanie zvukov, polyfonické zvonenia, EMS, dlhé SMS, WAP 1.2.1 a GPRS triedy 8. V pohotovostnom režime vydrží 250 hodín, čas hovoru je 300 minút.

A52

Poslednou novinkou je model A52 určený pre najmenej náročných používateľov. Telefón s jednoduchým ovládaním má žlto podsvietený monochromatický displej, farbu ponukúkajú iba vymieňateľné kryty. Mobil podporuje EMS, dlhé SMS, polyfonické zvonenie, odlíšenie volajúcich, 50 miest na telefónne kontakty, hry, kalkulačku a alarm a vydrží 250 hodín v pohotovostnom režime a 5 hodín hovoru. Na prvý pohľad je nerozoznateľný od predchádzajúceho modelu A55, no je iba duálny a chýba mu WAP.