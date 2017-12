Týždeň vo vede

(26. – 2. 7. 2003)

2. júl 2003 o 22:30 ZDENĚK URBAN

p Sven Matthias a Frank Müller z Max-Planck-Institut für Mikrostruktur Physik v Halle vyvinuli kremíkovú membránu, ktorá využíva náhodné pohyby čiastočiek materiálu na ich roztriedenie podľa veľkostí. Podporuje to rozvoj technológií typu laboratórium na čipe.

p Takanori Fukušima z National Museum of Emerging Science and Innovation v Tokiu s kolegami vytvoril zmiešaním uhlíkových nanotrubíc s iónovými kvapalinami akési želé. Je to veľmi dôležité pre vývoj nových elektronických zariadení a antistatických materiálov.

p Podľa Pieta Verburga z University of Waterloo (Kanada) otepľovanie klímy spôsobilo pokles biologickej produktivity v hlbokých východoafrických jazerách, ako je Tanganjika. Príčinou je najmä slabšie premiešavanie studenej hlbinnej vody s teplejšou bližšie pri hladine.

p Frank Löffler z Georgia Institute of Technology s kolegami zistil, že diskovitá baktéria BAV1 dokáže metabolizovať dichloroetén a vinylchlorid – jed a karcinogén, ktoré otravujú životné prostredie. Bakteriálny „čistič“ to dokáže aj v bezkyslíkových podmienkach úložísk odpadov.

p Podľa výskumov kormoránov, ktoré urobili Christoffer Johansson a Ake Norberg z University of Gothenburg, vodné vtáky s deltovitými chodidlami vyvíjajú pri plávaní pohybovú energiu nielen veslovitým záberom dozadu, ale aj pri dvíhaní končatiny dopredu.

p Benoist Schaal z Centre Européen des Sciences du Goőt v Dijone s kolegami identifikovali feromón, ktorý vylučuje králičia matka, aby prilákala svojich novorodencov k mliečnym žľazám. Látka 2-metylbut-2-enal vyvoláva u malých králikov inštinktívnu kŕmiacu odozvu.

p Per Petersson z Lund University s kolegami preukázal, že mladé potkany sa počas spánku zdokonaľujú v reflexných reakciách na dotyk. Využívajú k tomu spontánne záchvevy tela.

p Tím vedený Hannsom Zeilhoferom z Universität Erlangen-Nürnberg odhalil pokusmi na potkanoch, že neuropeptid nocistatín prerušuje neurochemickú kaskádu, vedúcu ku chronickej bolesti pri poruchách chrbta, degeneratívnych chorobách kĺbov, reume a podobných stavoch.

p Marina Picciottoová z Yale University School of Medicine s kolegami oznámila, že liečivo galnón potláča u myší najhoršie abstinenčné príznaky po prerušení podávania opiátov.

p Ronald Glaser z Ohio State University College of Medicine s kolegami skúmali starších mužov a ženy, ktorí sa dlhodobo starali o dementného partnera. Zistili, že chronický stres vyvoláva zdravotné problémy, lebo spôsobuje predčasné opotrebovanie imunitnej sústavy.