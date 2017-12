Muži a ženy: Dva rôzne mozgy

Určite to poznáme všetci. On sa pozerá do chladničky, kde má byť maslo, ale nevidí ho. Ona to nechápe, lebo vie, že tam maslo je, dokonca presne na tom istom mieste, kde ho včera dala. Ako ho môže nevidieť? On si zas myslí, že ona pred ním maslo schováva

2. júl 2003 o 22:30 Michal Ač

Ako píšu Allan a Barbara Peasovci v knihe Prečo muži nepočúvajú a ženy nevedia čítať v mapách (Ikar 2003), mužský a ženský mozog „vidí" rôzne. Zatiaľ čo muži majú oči takmer ako ďalekohľad a vidia dobre a presne priamo pred seba na veľkú vzdialenosť (veď pôvodné povolanie každého muža je lovec), ženy majú naopak vynikajúce periférne videnie. „Ich mozog ochrankyne hniezda je nastavený tak, aby mohli prijímať informácie najmenej zo 45-stupňového uhla z oboch strán, sprava i zľava a zhora i zdola. Mnohé ženy majú periférne videnie v rozsahu takmer 180 stupňov." Okrem toho genetická informácia pre čapíky, ktoré rozoznávajú farby, je uložená v chromozóme X. Ženy majú dva tieto chromozómy, muži jeden. Aj preto muži väčšinou hovoria iba o základných farbách (červená, modrá, zelená), ženy rady opisujú farbu slonovej kosti, slezovú či jablkovozelenú. Kniha manželov Peasovcov vyšla v origináli pred niekoľkými rokmi. Odvtedy sa už stala pojmom, lebo veľmi zrozumiteľne vysvetľuje, čím sa líši mužský a ženský mozog. A tiež prečo sa líšia. Má to čo robiť s evolúciou, s pôsobením mužských a ženských hormónov ešte pred narodením aj s nasledujúcou výchovou. Dievča dostane do rúk bábiku a hrebeň, chlapec auto alebo samopal. Tak ako to všetko súvisí s rovnosťou žien a mužov a súčasne s ich zjavnou nerovnakosťou vo vnímaní okolitého sveta? „Rovnosť mužov a žien je politická, respektíve morálna otázka. Základné rozdiely medzi nimi, to je zasa otázka vedecká," odpovedajú Peasovci. A tých rozdielov je, zdá sa, nekonečne veľa. Muži môžu robiť iba jednu vec (buď šoférovať, alebo počúvať), mozog ženy je nastavený tak, aby súčasne naraz zvládal niekoľko nesúvisiacich činností (variť, telefonovať, počúvať rozhlas a pozerať televízor). Muž zas má lepšie priestorové schopnosti, pretože ženy okrem mužov nikdy nič nelovili. Muž považuje reč iba za nástroj, ako vyjadriť nejaké dôležité informácie, žena hovorí, lebo nemôže nehovoriť. Ale také jednoduché to zas nie je. Nie každý, kto vyzerá ako žena, nosí v hlave ženský mozog, a naopak. Na odhalenie mužskosti či ženskosti mozgu slúži jednoduchý test v knihe. Ak si ho s vaším partnerom urobíte, možno aj vy zistíte o vlastnom mozgu pozoruhodné veci.