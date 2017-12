Obloha v júli

Oproti júnu sa obloha mierne zmení. Súhvezdie Leva nájdeme vo večernom súmraku na západe. Ale koncom júla to bude už inak: prvú tam uvidíme Pannu (a z nej najjasnejšiu hviezdu Spicu). Váhy vedľa sú nenápadné, no vieme, kde hľadať: smerom ku Škorpiónovi ..

2. júl 2003 o 22:30 ŠTEFAN GAJDOŠ

Májové zatmenie Slnka Merkúrom. Tieň Merkúra je oveľa menší ako škvrny, ktoré v tom čase boli na Slnku.

Oproti júnu sa obloha mierne zmení. Súhvezdie Leva nájdeme vo večernom súmraku na západe. Ale koncom júla to bude už inak: prvú tam uvidíme Pannu (a z nej najjasnejšiu hviezdu Spicu). Váhy vedľa sú nenápadné, no vieme, kde hľadať: smerom ku Škorpiónovi s výrazným červeno-oranžovým Antaresom. Nad južným obzorom môžeme už večer sledovať Strelca, za ním v priebehu noci nasleduje Kozorožec, Vodnár, ten až po polnoci. Nadránom bude v plnej paráde už aj Veľryba.

Ani vyššie nad obzorom sa toho veľa nezmení: súhvezdia Hadonos, Orol, Pegas, Ryby, Androméda sme pozorovali už v júni. Teraz tie posledné však uvidíme skôr alebo v rovnakom čase, ale už vyššie a bližšie k západu. Horné „poschodie“ súhvezdí vlastne tiež poznáme tvoria ho obrazce, ktoré prešli, prechádzajú alebo prejdú kulmináciou vysoko nad juhom (niektoré sa už večer skláňajú k západu): Veľká medvedica, Pastier, Herkules, Lýra, Labuť. Iné putujú priamo cez zenit alebo sa k nemu blížia.

Medzi výraznými súhvezdiami sa pokúsime objaviť aj tie nenápadné. Od západu k východu spomeňme aspoň Poľovné psy pod ojom Veľkého voza, krásnu Severnú korunu medzi Pastierom a Herkulesom, od neho smerom k Labuti Lýru. Podobne charakteristický je maličký kosoštvorec Delfína hneď vedľa. Medzi Orlom a Labuťou sa dá ešte nájsť Šíp, nadránom pod Andromédou Trojuholník a Baran. Líška, Koník a Jašterica sú tiež z kategórie tých, ktoré vám ukáže možno len každý tretí hvezdár. Štít nad Strelcom je zreteľný, ale na pozorovanie celého rozsiahleho súhvezdia Žirafa si treba počkať na iskrivú jesennú noc, keď bude vysoko nad obzorom. V zenite bol v júni Drak, teraz tam bude Cefeus nasledovaný Kasiopejou.

Pochopiteľne, najviac zmien zbadáme na rannej oblohe. Slnko sa posunie východnejšie, čím odhalí ďalšie súhvezdia. Okrem tých krásnych, ktoré poznáme zo zimy (Býk, Povozník, Blíženci a Orión), je dobre viditeľný Perzeus. Celú noc upúta zreteľný pás Mliečnej cesty.

V máji prešiel Merkúr cez disk Slnka, čo znamenalo, že bol medzi ním a nami. A už v júli nastane iná situácia voči nám bude Merkúr na opačnej strane Slnka, hornou konjunkciou prejde za ním (5. 7.). Preto ho určite neuvidíme, hoci sa do konca mesiaca od Slnka vzdiali. Aj Venuša mieri za Slnko, preto bude v júli nepozorovateľná. Mars uvidíme takmer celú noc – vychádza neskoro večer. Žiari na juhovýchode až juhu v súhvezdí Vodnára. Blíži sa do opozície a so zmenšovaním vzdialenosti k Zemi sa zjasňuje. Spolu s Jupiterom na večernej oblohe budú najnápadnejšími objektmi júlovej oblohy. Pritom Jupiter medzi hlavnými obrazcami súhvezdí Raka a Leva zapadá najprv hneď večer, no koncom mesiaca už mizne v súmraku. Viditeľnosť Jupitera sa zhoršuje, so Saturnom je to presne opačne; v júli sa vynorí vpravo od Slnka, uvidíme ho teda tesne pred jeho východom nízko na severovýchode, kým na konci mesiaca vyjde už o tretej hodine.

Urán (Vodnár) s Neptúnom (Kozorožec) môžeme triédrom pozorovať v júli takmer celú noc, keď vychádzajú najprv neskoro večer, neskôr kulminujú nízko nad juhom hodinu až dve pred svojím jasnejším susedom Marsom. Pluto v súhvezdí Hadonos kulminuje pred polnocou, čím bližšie ku koncu mesiaca, tým skôr (uvidia ho iba tí, ktorí majú dobrý ďalekohľad a presnú efemeridu).

Prvú štvrť Mesiaca uvidíme 7. júla ráno o 4:32 LSEČ, typický príklad letného nízkeho splnu Mesiaca 13.júla večer (21:21 LSEČ). Na poslednú štvrť si počkáme do 21.7. ráno o 9:01 LSEČ a nov nastane 29. 7. o 8:53 LSEČ.