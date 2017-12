Prežije len štvrtina domén?

Včera malo byť deaktivovaných až 50-tisíc slovenských internetových domén. Toľko ich totiž nebolo preregistrovaných do nového doménového systému, ktorý prevádzkuje organizácia SK-Nic. Na žiadosť Asociácie poskytovateľov internetu a Združenia poskytovateľo

2. júl 2003 o 22:30 MATÚŠ SERDULA

v webhostingu (ZPW) však k tomu dôjde až 1. októbra. Hlavným dôvodom zmeny termínu je snaha poskytnúť dostatok času „pre spracovanie administratívnej agendy“. Webhostingové firmy doteraz premigrovali len štvrtinu starých domén. „U poskytovateľov internetu boli štatistiky ešte alarmujúcejšie, preto náš návrh podporilo aj API,“ hovorí Igor Strečko zo ZPW. Počet registrácií nových domén sa nezmenil, podľa firmy WebGlobe sa však zvýšil záujem Slovákov o medzinárodné domény. Tie sa v porovnaní so slovenskou doménou dajú registrovať jednoduchšie a sú aj lacnejšie.

Po zaregistrovaní slovenskej domény do nového systému má používateľ 14 dní na zaplatenie. Doména je funkčná počas jedného roka po zaplatení. Ak ste teda za svoju doménu zaplatili ešte v januári, budete platiť o 9 mesiacov dlhšie ako tí, ktorí poplatok za doménu uhradia až v októbri. Igora Strečko zo ZPW si preto myslí, že zákazníci, ktorí premigrovali skôr, sú mierne znevýhodnení. Podľa SK-Nic sú však používatelia premigrovaných domén skôr vo výhode, pretože sa „vyhnú časovému tlaku a návalu administratívy u svojich registrátorov“. Ak by totiž všetky domény platili od rovnakého dátumu, každoročne by sa opakoval „nezvládnuteľný nával administrácie“.

V starom systéme je zaregistrovaných takmer 64-tisíc domén. Do nového systému ich bolo zaregistrovaných len necelých 17-tisíc, nepremigrovaných zostáva stále 49-tisíc.