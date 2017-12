Will Rock – ďalší hrdinský archeológ

Tradične obľúbený žáner akčných hier z vlastného pohľadu už dávno nie je tým, čo býval. Stále náročnejší hráči si okrem vysokej technickej kvality žiadajú prítomnosť originálneho príbehu, realistických zbraní, vysokej inteligencie nepriateľov alebo detail

ný systém zásahových zón na oponentoch. Autori starého dobrého Doomu, ktorý vytiahol tento žáner na piedestál slávy, by sa veľmi čudovali.

Ale občas sa predsa len nájde hra, ktorá sa k jeho jednoduchej schéme čistej likvidácie hromád pekelných nepriateľov vráti. Pred časom sa to pomerne úspešne podarilo hre Serious Sam a jej pokračovaniu. Dnes tu máme ďalšieho superhrdinu s menom Will Rock. Tento člen archeologickej výpravy sa zapletie do návratu krvou posadnutých rímskych bohov. Našťastie, dostane „injekciu“ v podobe ducha mocného Prométhea, a tak sa im smelo môže postaviť na odpor.

Will Rock bez akejkoľvek pretvárky kopíruje koncept hry Serious Sam. Podobne ako v „Samovi“ tu nájdete monumentálne starobylé úrovne, tentoraz v dizajne starého Ríma. Sú rovnako lineárne a rovnako sa v nich nachádzajú obrovské množstvá viac-menej tupých nepriateľov, ktorí vám tou najkratšou možnou cestou idú po krku. Autori ich stvárnili s istou dávkou invencie. Čakajú na vás rôzne mýtické potvory, oživené mŕtvoly, ale aj obrovitánski bossovia na záver úrovní.

Likvidujete ich slušným počtom zbraní, medzi ktorými nájdete aj také kúsky ako tzv. medusa gun, ktorý spôsobí skamenenie nepriateľa. Problém je však v tom, že hoci v Serious Samovi väčšinu hráčov bavil priamočiary postup vpred a úplne neoriginálna hrateľnosť, tu už to akosi nefunguje. Will Rock síce Sama snaživo kopíruje, ale kvalitu jeho úrovní ani zábavnosť nedosahuje. Navyše, nebude vám trvať ani desať hodín, kým Willa Rocka pokoríte.

Grafika síce spĺňa moderné nároky a aj hudbu môžeme pochváliť, ale to už nestačí. Dôvodom pre vyskúšanie tejto hry môže byť snáď nižšia cena a skutočnosť, že občas dokáže byť predsa len zábavná. U konkurencie sa však pobavíte viac a hlavne dlhšie.

