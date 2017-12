Satelitná sieť vstala z mŕtvych

Je množstvo technológií, ktoré nesplnili očakávania vývojárov ani zákazníkov a rýchlo odišli do histórie. Je aj veľa takých, ktoré sa stali okamžitými hitmi. Len jediná však zažila oboje a práve v takomto poradí.

73 družíc Iridium (z toho 6 záložných) vytvára jedinú satelitnú telefónnu sieť pokrývajúcu celú Zem vrátane pólov. Telefónne prístroje Iridium sú len o niečo väčšie, ako bežné GSM telefóny, nevýhodou je len nutnosť priameho vizuálneho kontaktu s družicou – telefóny preto nefungujú v domoch, ale len pod otvorenou oblohou. Dajú sa využiť aj na prenos dát (napríklad e-mailov alebo fotografií), nie však na videotelefonovanie.

O mobilnej sieti Iridium umožňujúcej telefonovanie z ktoréhokoľvek miesta na svete sa pred troma rokmi hovorilo v minulom čase. Spustená bola v roku 1998 a materskú Motorolu stál vývoj a vypustenie 66 špeciálnych komunikačných satelitov v prepočte neuveriteľných 180 miliárd korún. Tomu zodpovedali aj ceny služieb: za špeciálny telefón zákazníci zaplatili stotisíc korún a za každú minútu hovoru 250. Satelitné telefóny sa rýchlo stali nenahraditeľnými pomocníkmi všetkých polárnych výprav a zamestnancov na vrtných plošinách uprostred oceánov. Majitelia siete však veľmi rýchlo zistili, že počet polárnikov v Antaktíde nie je dosť vysoký na to, aby dokázali svojimi hovormi pokryť náklady na nepretržitú prevádzku desiatok satelitov. S rýchlo sa rozširujúcim pokrytím bežnými GSM sieťami sa stali satelitné telefóny len prístrojmi pre krízovú komunikáciu v extrémnych situáciách – zachraňovali životy, ale prevádzkovateľovi prinášali obrovskú stratu.

Na jar 2000, len po dvoch rokoch prevádzky, Iridium vyhlásilo bankrot a súd ponúkol satelity na predaj. Nik však neprejavil záujem. Po niekoľkých mesiacoch bolo rozhodnuté, že sieť nemožno zachrániť a satelity budú „zostrelené“ z obežnej dráhy a zhoria v atmosfére. „Technológia predbehla svoju dobu,“ taký bol najčastejší komentár analytikov, ktorí oceňovali jedinečnú telefónnu sieť a ľutovali, že si na seba nedokázala zarobiť. Ktosi však vypočítal, že s pravdepodobnosťou 1:249 môže byť pri likvidácii 66 satelitov niekto na Zemi zranený ich zvyškami a zastavenie sa tak neustále oddaľovalo.

Pol hodinu po dvanástej, dávno po oznámenej likvidácii siete, sa však napokon predsa len ozval kupec. Dôchodcovi Danovi Colussymu, ktorý predtým viedol firmu vyrábajúcu jadrové reaktory pre ponorky, sa zdalo „trestuhodné“ nechať zlikvidovať unikátnu technológiu a so skupinou investorov ponúkol za satelity necelých 900 miliónov korún. Ponuka predstavovala pol percenta sumy, ktorú do siete pôvodne investovala Motorola – bolo to, ako keby Colussy vošiel do obchodu s Mercedesmi a ponúkol za luxusné dvojmiliónové auto desaťtisíc v hotovosti. Noví majitelia Iridia vzápätí získali kontrakt od americkej armády, ktorý definitívne udržal satelity na obežnej dráhe – za neobmedzené volania pre 20-tisíc vládnych zamestnancov (zväčša vojakov) odvtedy platí Pentagon 1,6 miliardy korún ročne. Nové Iridium zbavené dlhov drasticky znížilo ceny hovorov až na 50 korún za minútu a správu celej satelitnej siete zverilo firme Boeing, vďaka čomu znížilo náklady na svoju prevádzku údajne len na desatinu.

Do povedomia verejnosti sa však služba opäť dostala až v uplynulých mesiacoch, keď jej urobila výbornú reklamu vojna v Iraku – na satelitné telefóny sa v krajine bez infraštruktúry spoliehali nielen novinári a humanitárne organizácie, ale vďaka možnosti šifrovania hovorov aj všetky vojenské jednotky. Podľa predstaviteľov Iridia sa počet hovorov za posledné mesiace zvýšil na dvojnásobok a okrem armády prichádzajú aj nové objednávky od firiem zaoberajúcich sa rybolovom či od záchranárov. Iridium preto očakáva, že koncom tohto roka začne prvýkrát v histórií vykazovať zisk.

V príbehu záchrany satelitnej siete americkou armádou nechýba ani kus irónie. Jedným z pôvodných investorov bol totiž aj saudskoarabský princ (v novom Iridiu vlastní 24 percent), ktorý sa pre tento účel spojil s rodinnou firmou Usámu bin Ládina. „Inými slovami, časť peňazí najznámejšej teroristickej skupiny na svete poslúžila na vybudovanie komunikačného systému, ktorý pomohol americkej armáde poraziť Saddáma,“ zhrnul to americký denník USA Today. „Tomu sa hovorí skutočná globalizácia.“