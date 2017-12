Hackeri v polícii? To by bolo skvelé

V západných krajinách existujú špeciálne policajné jednotky bojujúce proti softvérovej kriminalite, zvláštne oddelenia špecializujúce sa na detskú pornografiu či pátranie po počítačových hackeroch. Na Slovensku sa „všetkým cez počítače“ zaoberá v polícii

2. júl 2003 o 22:30 Tomáš Bella

len pár ľudí na odbore ekonomickej kriminality Prezídia Policajného zboru. Na šance polície v boji s internetovými zločinmi sme sa opýtali kapitána PETRA SUCHU (29).

Zaoberá sa polícia hackerským útokom na Slovenské telekomunikácie, ktorý bol ohlásený v polovici júna?

„Preverovali sme to a Telekomunikácie nám oznámili, že zriadia komisiu z technikov a právnikov, ktorí prípad preskúmajú. Ak dôjdu k záveru, že došlo k trestnému činu, predložia nám všetky dokumenty a podajú trestné oznámenie. Takže zatiaľ čakáme.“ (Telekomunikácie už podľa svojho hovorcu trestné oznámenie podali, pozn. redakcie.)

Stál už na Slovensku niekto za podobný čin pred súdom?

„Nie a myslím si, že u nás ‘brutálne‘ hacky s krádežou veľkého množstva dát, aké zaznamenávajú americké servery, ani neboli. Netvrdím, že nie sú žiadne pokusy, ale administrátori ich väčšinou neohlásia, povedia si len ‘tak teda boli hackeri tentoraz lepší‘ a nerobia z toho škandál. Nemôžem potvrdiť, že naozaj nedošlo k žiadnemu úspešnému útoku napríklad na banku, ale ak došlo, banka to v záujme ochrany svojho dobrého mena môže držať v tajnosti. Navyše, hoci hackerská scéna u nás existuje a určite ide o dobrých hackerov, svoje akcie podnikajú väčšinou v Čechách.“

Pátrala polícia napríklad po členoch hackerských skupín Czert alebo Binary Division?

„Po napadnutí českého ministerstva vnútra a polície nás českí kolegovia požiadali o vypátranie páchateľov, keďže malo ísť o Slovákov. Tí však boli technicky a rozumovo príliš zdatní na to, aby po sebe zanechali nejaké stopy, takže sa to nepodarilo. Nemali sme sa od čoho odraziť, žiadne záznamy (logy) o ich činnosti neexistovali, útoky vždy prebiehali cez viacero ďalších serverov, aby sa zmiatli ‚prenasledovatelia‘.“

Mala polícia podozrenie, kto za útokom stojí?

„Samozrejme, ale pracovať musíme s dôkazmi a preukázať sa nič nepodarilo.“

Česká polícia zvykla navštevovať hackerské stretnutia a zaznamenávala totožnosť všetkých ľudí, ktorí sa na nich ukázali.

„Stretnutie hackerov bolo na Slovensku aj tento rok, my sme sa tam však nevnucovali. Nešlo tam o páchanie trestnej činnosti, ale skôr stretnutie po rokoch.“

Akí sú slovenskí hackeri?

„Mladí, inteligentní, vzdelaní ľudia, ktorí od detstva vyrastajú s počítačmi. Žijú v jednej komunite, vymieňajú si skúsenosti a nástroje, ktoré si sami vyrobia. Často majú veľmi dobrý plat a nikdy neboli trestaní. Hackerstvom sa väčšinou zaoberajú počas štúdia, potom sa ‘umravnia‘ a zakladajú si firmy zaoberajúce sa počítačovou bezpečnosťou – a sú v nej veľmi dobrí.“

Viete si predstaviť, že by ste nejakého bývalého hackera zamestnali u vás na policajnom prezídiu?

„To by bolo skvelé.“

Akými trestnými činmi súvisiacimi s internetom sa ešte zaoberáte?

„Najmä nelegálnou výrobou a rozširovaním softvéru a hier. V poslednom čase však čoraz viac času venujeme aj extrémistickým webovým stránkam – napríklad rasistickej propagande a serverom s detskou pornografiou.“

Aké sú šance polície pri pátraní napríklad po autorovi fašistickej webovej stránky?

"Závisí to od konkrétneho prípadu. Ak niekto so stránkou pravidelne pracuje, viackrát sa na ňu prihlasuje a mení ju, je to, pochopiteľne, jednoduchšie, ako keď ju iba raz vyvesí a viac si na ňu nespomenie. Dôležité je, ako rýchlo sa o stránke dozvieme - niektorí poskytovatelia webového priestoru totiž uchovávajú záznamy o identite svojich používateľov rok, iní trebárs len dva dni."

Odkiaľ dostávate tipy na takéto stránky?

"Napríklad v jednej britskej neziskovej organizácii chrániacej záujmy žien a detí sa ich vyhľadávaním zaoberá dvadsať ľudí - ak niečo objavia, posunú to britskej polícii a ak je stránka na slovenskom serveri, tá požiada o spoluprácu nás. Takúto žiadosť dostávame možno každé tri dni, jedna obsahuje až desať rôznych stránok. Okrem toho ich aj sami objavíme každý mesiac niekoľko."

Aký je trend - objavuje sa stránok stále viac?

"Trendom je skôr ich presun do krajín tretieho sveta - páchatelia zisťujú, že slovenské servery už pre nich nie sú bezpečné. V týchto krajinách je totiž spolupráca s tamojšou políciou zväčša dosť problematická. Odpoveď na žiadosť o zistenie totožnosti páchateľa často dostávame veľmi neskoro."

Čo môže urobiť človek, ktorý pri surfovaní na takúto stránku náhodou natrafí?

"Tak, ako pri každom trestnom čine, môže podať trestné oznámenie ktorémukoľvek policajtovi, alebo napríklad aj anonymne e-mailom na adresu tokmv@minv.sk . Informácia sa dostane k nám, urobíme zálohu stránky a požiadame majiteľa servera poskytujúceho webový priestor o informáciu o totožnosti autora stránok a prípadne i o zmazanie stránok."

Čo ak je stránka v zahraničí? "

Potom záleží od jej obsahu - musí byť totiž trestný aj v krajine, kde je server umiestnený. Ak je napríklad rasistická propaganda umiestnená v Spojených štátoch, kde nie je trestná, nemôžeme veľa urobiť. Keby išlo trebárs o detskú pornografiu, skontaktujeme sa s tamojšou políciou prostredníctvom Interpolu alebo styčných dôstojníkov a pátrame po páchateľoch."

Koľko ľudí sa zaoberá v polícii trestnými činmi súvisiacimi s počítačmi a internetom? "

Čísla by som nerád spomínal. Od januára by sa však mala zmeniť štruktúra prezídia a malo by vzniknúť samostatné oddelenie boja proti počítačovej kriminalite, ktoré bude mať možno až desať ľudí."

Aký je pohľad vedenia polície na boj s počítačovou kriminalitou? "

Tlak, aby vzniklo samostatné oddelenie, ktoré sa ňou bude zaoberať, je najmä zo zahraničia. Napríklad v Česku už špeciálna jednotka na boj s e-kriminalitou funguje štyri roky, na Slovensku však ešte ľudia nie celkom chápu, čo všetko sa dá s pomocou internetových technológií páchať. Že sa dajú cez internet šíriť nielen návody na výrobu bômb a detská pornografia, ale aj objednávať vraždy, že cez internet komunikujú teroristi aj slovenské podsvetie."

Čo je pri vašej práci najväčším problémom, čo by ste potrebovali ako prvé zmeniť?

"Stačilo by zmeniť myslenie nadriadených, potom by už išlo všetko jednoduchšie. Aby pochopili, že aj na internete sa pácha závažná trestná činnosť - že nejde len o napaľovanie cédečiek."