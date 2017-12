War of the Rings posunuté vydanie - príde to skôr !

4. júl 2003 o 10:02 Ján Kordoš

War of the Rings je možno na prvý pohľad ako akákoľvek iná real-time stratégia, ale skrýva v sebe oveľa viac. Dúfam, že nás táto ambiciózna a očakávaná gameska poteší. Dôležité je to, že by k nám mala prísť už cez letnéprázdniny.