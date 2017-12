EuroTel: 20+20Viac útočí na ST Mini a 30 mini od Orange

EuroTel Bratislava ponúka od 1. júla 2003 nový mesačný program 20+20Viac, ktorý predstavuje momentálne najvýhodnejšiu alternatívu telefonovania na Slovensku do 200 Sk bez DPH.

2. júl 2003 o 10:20



S programom 20+20Viac získava zákazník za cenu 199 Sk bez DPH 40 voľných minút (20 do všetkých sietí, 20 na pevnú linku ST) a 20 voľných SMS.

Program 20+20Viac predstavuje alternatívu k programom „mini“ od konkurenčných oparátorov.

Aktivovať si ho môžu všetci záujemcovia pri kúpe akciového mobilného telefónu so SIM kartou, alebo aj súčasní zákazníci, ktorí si ku svojej existujúcej SIM karte zakúpia nový telefón z akciovej ponuky. Požiadať o aktiváciu Programu 20+20Viac môžu aj tí, ktorí sa rozhodli prejsť z EASY na mesačný program aj s kúpou nového mobilného telefónu.

Program si možno aktivovať na 24 mesiacov a akcia trvá do 31. augusta 2003.