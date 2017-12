Silent Hill 3 - poďte sa znovu báť

Strach. To je to jediné slovo, ktoré vás napadne pri spomienke na dnes už kultového predka tejto recenzovanej hry, dávajúcemu vyniknúť jeho kvalitám v zlatej ére PSX. Osobitný prístup a hlavne neopakovateľné zvukové kulisy pochádzajúce snáď až zo samotnéh

4. júl 2003 o 10:33 Vladan Hamřík

o záhrobia dodali každému jednému hráčovi tony zážitkov, na ktoré sa tak jednoducho nezabúda. Diel druhý doprevádzajúci Európsku premiéru PS2, sa podľa môjho názoru až tak nevydaril, aj keď priznávam, že ani on nebol nepodarený. Dve DVD nabité nepriamym pokračovaním, bonusovými materiálmi a spomienkovou samolepkou dodali síce tak očakávaný adrenalínový prílev, ale z globálneho hľadiska vytvorili len slabý odvar pôvodného megadiela. Čas plynul a nám sa do zorného poľa nenápadne vkradolo tretie pokračovanie. Len malé náznaky dávali najavo jeho pravú podstatu, ktorú si už teraz môžete vychutnať v plnej hre. Jedna z najlepších správ pre zanietených vyznavačov tejto série je ale fakt, že sa toto pokračovania vracia k pôvodným hodnotám Silent Hillu, posilnenými naozaj kvalitnou grafikou a hlavne...toľko obľúbenými strašidelnými zvukmi. Samotný príbeh našej hrdinky Heather balansujúcej na hranici reality a fikcie, nie je nijako prevratný a účinkovanie minimálneho počtu ostatných charakterov je až zarážajúce, no napriek tomu autori vytvorili hru, ktorá zdá sa žije vlastným životom. Jej živnou pôdou je práve strach a návaly studeného potu, vyrážajúce v pravidelných intervaloch z každého póru vášeho tela pri pokorovaní tejto lahôdky.

Grafika: 10 / 10

Čo môže byť lepšie než tri druhy vizuálneho stvárnenia v jednej hre? Snáď štyri. Ale to by bolo už asi naozaj veľa. Nádherne prekreslené lokality prefiltrované cez špeciálne vytvorené zašumenie navodzujúce pocit neurčitosti sa strieda s „iným“ svetom akoby vystrihnutom z najhrozivejších kníh Clive Barkera. Hrdzavé pletivo, steny pokryté neurčitým náterom atakovaným rozpínajúcou sa hrdzou, krvavé stopy či ľudské torza - to sú len náznaky skutočnosti, s akými sa stretneme v tomto svete, kde vládne zlo. Jeho zmutované obyvateľstvo skladajúce sa z úbohých ľudských trosiek bez predlaktí a kolien za živa stiahnutých z kože, zdravotné sestry so zlomenými väzmi, psy bez hláv alebo obrovskí strážcovia s mohutnými končatinami a rotujúcimi predlženými krkmi sú len časťou hrôz, ktoré stretnete. Autori si dali na grafike naozaj záležať a na prvý pohľad je jasný kvalitatívny vzostup. Postavy sú oveľa prepracovanejšie, sú vyskladané z podstatne viacej polygónov a tým pádom pôsobia aj vierohodnejšie. Ich animácia je reálna a priam živočíšna - až je to nechutné. Celá hra je tvorená v rovnakom duchu ako predchádzajúce časti, takže je všetkým jasné, že sa aj tu stretneme s plnohodnotným 3D prostredím a možnosťou rotácie kamery. Postava našej hrdinky je zvládnutá priam excelentne, čo potvrdzujú aj bravúrne vytvorené enginové prestrihy, posúvajúce dej dopredu. Za povšimnutie stojí fakt, že účinkujúci v nich majú reálny fyzický model - jednotlivé pohyblivé prsty, zápästie, krk a podobne. Takže ak ich uvidíte v plnej paráde, budete určite nadšení rovnako ako ja. Mimochodom - film kde Douglas vezie Heather vo svojom aute za asistencie prudkého dažďa je jedným z najlepšie vyzerajúcim videom aké poznám. Okrem klasiky na nás autori pripravili aj nejaké úchylné pikantnosti. Jedná sa zväčšia o optické výjavy z iného sveta, kedy ani neviete čo je sen a čo skutočnosť. Alebo by to bol len sen? Alebo len skutočnosť? Alebo nič z toho? Ťažko povedať. Hlavne že sa dobre bavíte a objavujete miestami až skutočne bizarné zvrhlosti. Silent Hill 3 zachádza z hľadiska etiky až na okraj priepasti. Jeho absolutistické výjavy prekypujúce hektolitrami krvi, znetvorenými telami a podobnými delikatesami nemusí moralistom zrovna padnúť do oka. Ale preto vlastne túto hru hráme. Alebo nie? Na začiatku som spomínal tri grafické stvárnenia. Samozrejme sa reálne jedná o ten istý engine, no hore spomínané filtre a rozdielne textúry naozaj vytvárajú dojem troch rozdielnych grafík, aj keď sa jedná len o šikovnosť programátorov. Z globálneho hľadiska Silent Hill 3 neprichádza v grafickej časti s ničím novým, ale iba vylepšuje zaužívaný štandard. A to je v tomto prípade len a len dobre. Mimoriadne úspešne ale dopadla hra svetla a tieňov. Baterka osvetľujúca tmavé chodby budov vrhá reálne prerátané tiene čo pôsobí nadmieru dobre - hlavne pri osvetľovaní zložitých konštrukcií. To je potom ako balzam na oči.

Interface: 6 / 10

V klasickom menu optionu som márne hľadal nejaké bonusové materiály. Že som ich nenašiel, to vám asi ani nemusím spomínať. Kde sú tie časy plného DVD pikantných podrobností približujúcich tvorbu samotnej hry alebo skvelý šot o novinárskom preview. Menu SH3 je štandartne koncipované. To pre nás znamená tri druhy obtiažnosti pre akčnú a logickú časť, nastavenia zvuku, obrazu a ovládania. Nič mimoriadne pre 21. storočie, hlavne s porovnaním ostatných tvorivých týmov snažiacich sa dodať o niečo viacej. Je jasné, že Konami to robiť nemusí, nakoľko vydáva naozaj kvalitné tituly ponúkajúce hráčovi len ten najlepší zážitok.

Hrateľnosť: 10 / 10

Excelentný výkon podala firma na poli hrateľnosti. Spomínané tri druhy obtiažností ponúkané už od samého začiatku trilógie sú len takou predohrou naozajstnému koncertu zábavy. Nie že by hra disponovala parametrami dosiaľ nevidenými. To nie. Na druhej strane dodržať a vylepšiť to čo sa dalo, mi pripadá naozaj postačujúce. Pohľad tretej osoby je štandartný spôsob, ako zabezpečiť dobrú viditeľnosť a orientáciu pri hraní. Konami v tejto sérii ale používa trocha vylepšený a hlavne svojský princíp, kedy je štandartne kamera zafixovaná a až pri použití určitého tlačidla sama nabehne na chrbát našej hrdinky. Pri navolení akčnejšie ladenej hre bohato využijete ponúkané zbrane, nachádzajúce Heather pri svojom putovaní na tých najneuveriteľnejších miestach. Klasická trubka je asi tým najkvalitnejším čo môžete použiť. Má rýchlu kadenciu a uberá pomerne veľa energie. Okrem toho tu objavíme pištoľ, samopal, palcát a štandardný nožík. Súboje sa potom odohrávajú v réžii, akú si sami určíte. Ukladanie pozícii je len občasné a slúžia k tomu špeciálne znaky, umiestnené na rôznych miestach. Lokalít je v hre pomerne dosť, preto určite nebudete trpieť monotónnosťou, aj keď by určite nezaškodila ich väčšia zložitosť. Orientujete sa v nich pomocou mapy, ktorú ale pred tým musíte nájsť. V nej sa potom automaticky vypisujú jednotlivé poznámky ku každému dôležitejšiemu miestu. K dobrému pocitu z hry prispievajú podstatne prepracovanejšie špeciálne úseky obohatené svojskou atmosférou. Nič podobné v tejto sérii ešte nebolo a práve takéto drobnosti určite potešia. Ako príklad môžem uviesť miestnosť v ktorej Heather pochytí brutálne halucinácie, doprevádzané špeciálnymi efektmi zastavenia času, spojeného s morfingom múrov alebo múzeum masových vrahov, preplneného svetelnými efektmi, výkrikmi hrôzy a občasnými adrenalínovými útokmi... Týmto sa trojka priraďuje na popredné miesta klasických survival horrorov a možno by sa jej ušlo aj miesto prvé. Trocha ma zaskočila pomerná krátkosť samotnej hry, ale to pripisujem najnižšej obtiažnosti nastavenej z hľadiska čo najkratšieho času na získanie čo najväčšieho množstva informácii o tejto hre. Apropo, ak si myslíte, že Residen Evil ZERO je dlhší, potom Vás asi sklamem. Je vidieť, že čoraz prepracovanejšia grafika trocha uberá z hracieho času. A to je pre nás hráčov dosť nebezpečný trend.

Multiplayer:

Táto hra neobsahuje multiplayer.

Zvukové efekty: 10 / 10

Viete dobre, že moje hodnotenia hrám príliš nenabiehajú. Nenechám sa totiž podplatiť nejakými lacnými trikmi, nakoľko som už niečo preskákal. S určitosťou ale môžem tvrdiť, že Silent Hill 3 má najlepšie efekty, aké som doteraz počul. Už prvý diel sa vymykal bežnému priemeru, ale tento ho predbehol minimálne o jednu konskú dĺžku. Pri počúvaní zvukov vás chytá panika. To je obyčajné konštatovanie, bohužiaľ jeho hrozný dôsledok si dokáže predstaviť asi len málokto, kto túto hru nehral. Zvuky, šramoty, výkriky, detský plač, vzdialené kvílenie neurčitého stvorenia, búchanie, hlasité dýchanie - to sú len kúsky obrovskej mozaiky, poskladanej v jeden obrovský orchester strachu. V žiadnom prípade si nedávajte hru hlasno ak ste nejako psychicky nestabilní. Ak sa zatvoríte v noci do jednej miestnosti spolu s konzolou, kvalitnou aparatúrou a televízorom, potom by ste už nemuseli uvidieť prichádzajúce ráno. Pozor, toto nie je reklama. Silent Hill 3 je skutočne horror.

Hudba: 10 / 10

Akira Yamaoka znova presvedčil, že vie robiť hudbu. Výborný úvodný soundtrack hráča presne informuje, že práve spustil SH3. Nič nie je ponechané na náhodu. Rovnako sa vytiahla aj hudba doprevádzajúca animácie. Jedným slovom lahôdka vychádzajúca aj na samotnom CD a potešiaca každého roduverného...

Inteligencia & obťiažnosť: 8 / 10

Ako som spomínal o niekoľko riadkov vyššie, obtiažnosť sa nastavuje v úvodnej časti hry a s delí sa dva jednotlivé oddiely. Prvý je určený pre akčnú časť hry a samotné súboje (určuje množstvo munície prípadne liečiv) a druhý sa špecializuje na zložitosť hádaniek. Kombináciou dosiahneme až 27 rôznych stupňov obtiažností, čo musí stačiť každému úchylovi ktorý behá po tejto planéte (nikdy nehovor nikdy - pozn. Kordi). Nastavenie na najvyššiu úroveň misií je až masochistická a doporučujem ju naozaj len niekoľkým jedincom.

Záverečný verdikt: 9 / 10

Vysoké hodnotenie tohto skvelého pokračovania dávalo tušiť aj záverečný verdikt. Ten je jednoznačne pozitívny a môžem s čistým svedomím povedať, že v tomto žánri Silent Hill 3 jednoznačne vedie. Nepokorili ho ani Clock Tower 3 ani Project Zero a preto sa zaslúžene ujal vedenia na poli strašidelných príbehov. V porovnaní s ostatnými titulmi si v tomto období vedie rovnako dobre a bude vedieť s dôstojnosťou zastúpiť hocaký iný. Ak túto sériu nepoznáte, potom máte možnosť túto fatálnu chybu napraviť a ponoriť sa do pohlcujúcej atmosféry opusteného mestečka, v ktorom nič nie je také aké sa zdá byť.