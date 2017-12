Aliens vs Predator: Extinction - stratégia plná strachu

Electronic Arts získali práva na názov Aliens vs. Predator a hodlajú to patrične využiť. Nepôjdu však po stopách dvoch predcházajúcich FPSiek, ale sa rozhodli zariskovať a preniesť temnú atmosféru do prostredia real-time stratégie. Nemusíte mať strac

5. júl 2003 o 18:31 Ján Kordoš

nebudete vyrábať panáčikov, dôraz je kladený na taktické zvládnutie misií. Stačí ak si predstavíte Commandos alebo hru s podobnou atmosférou, Battle Isle: Incubation. Na výber budete mať z klasických troch rás – človek, votrelec a predátor. Každá rasa bude úspešná s inou taktokou. Najľahšie to bude s predátorom, vďaka jeho sile dokážete poraziť aj značnú nepriateľskú presilu. „Jednotky" votrelcov budú využívať svoju rýchlosť a s človekom to bude klasicky najťažšie, lebo je slabý ako čaj a nemá žiadne bonusové vlastnosti a schopnosti ako jeho protivníci. O vývoj hry sa stará Zono a plánuje hru zatiaľ len pre konzoly PS2 a Xbox. Je to smutné a neostáva nám (PC hráčom) nič iné, ako dúfať, že sa objaví aj konverzia na naše mašinky. Veď ak si spomeniem na nádherné chvíle strávené s Incubation, mám chuť si to zahrať znovu a Aliens vs. Predator: Extinction nám to ponúka. Strach, napätie a krvavé súboje... tešíme sa na ne.