Volanie v zahraničí - ako na to?

Je čas letných dovoleniek a väčšina z nás strávi svoj voľný čas v zahraničí. V prípade, že so sebou beriete aj svoj mobilný telefón odporúčame vopred zistiť ceny za používanie mobilného telefónu v zahraničí.

2. júl 2003 o 13:41 Marián Pavel - SME online





Roaming – teda službu umožňujúcu používať mobil v zahraničí ponúkajú obaja mobilní operátori pre zákazníkov vlastniacich jeden z paušálnych programov, ale aj pre majiteľov predplatených kariet (v tomto prípade je však ponuka zväčša obmedzená nielen dostupnosťou služieb, ale aj vyššími cenami).



Ceny za používanie mobilného telefónu v zahraničí sú niekoľkonásobne vyššie ako ceny na Slovensku, preto sa oplatí vedieť, ktorý z dostupných operátorov v krajine ponúka najnižšie ceny, či už posielania SMS alebo telefonovania. Rozdielne sadzby si zahraničný operátor uplatňuje pri telefonovaní na Slovensko, pri volaní v rámci krajiny, ale aj pri prijímaní hovoru.



Ak chcete používať svoj mobilný telefón v zahraničí, mali by ste poznať základný princíp roamingu – platíte za všetko. Spoplatňovaný je odchádzajúci, ale prijatý hovor. Pri SMS je to zväčša inak – tu platíte za odoslanú SMS, prichádzajúce SMS bývajú zdarma.



Ceny za hovor uvádzajú operátori v špeciálnych roamingových cenníkoch. Neodporúčame vám spoľahnúť sa na cenu uvádzanú na úvodnej strane cenníka – po kliknutí na operátora sa vám zväčša rozbalí kompletný cenník, v ktorom nájdete oveľa podrobnejší rozpis cien a zistíte, že vás telefonovanie v zahraničí nevyjde zďaleka tak lacno, ako sa na prvý pohľad zdalo.



Hovory sa v zahraničí zväčša účtujú v časových pásmach a preto môžu byť tarifikované aj tromi sadzbami. Pozor si tiež dávajte na triky niektorých miestnych operátorov, ktorí si v zahraničí účtujú jednorazové poplatky za spojenie (ide napríklad o operátorov v Taliansku, Španielsku, Srbsku, ale aj v susednom Rakúsku). Minútový hovor vás vyjde citeľne viac ako je prezentovaná cena za minútu spojenia v cenníku.



Niektorí operátori tiež automaticky nesprístupnia používateľom roamingu službu CLIP a preto neuvidíte číslo volajúceho. Za prijatý hovor sa platia nemalé poplatky - ak ich nechcete platiť, odporúčame vám pred cestou do zahraničia presmerovať všetky hovory do odkazovej schránky, alebo jednoducho všetky prichádzajúce hovory zablokovať. V prípade, že túto operáciu nezvládnete sami, môžete zavolať na centrum služieb zákazníkov a operátor vám požadované úkony nastaví.

Pred cestou do zahraničia si tiež nastavte manuálny výber siete. Tento režim vám zabezpečí používanie výhradne zvolenej najvýhodnejšej siete. V prípade, že zvolíte režim automatického výberu siete, mobilný telefón si bude pri ceste v zahraničí samostatne vyberať sieť s najsilnejším signálom a stratíte tak prehľad o poplatkoch pri uskutočnených hovoroch.



Keďže obaja naši operátori uvádzajú vo svojich cenníkoch ceny hovorov v zahraničí bez DPH a bežný užívateľ, ktorý nie je platcom DPH tak nemá možnosť okamžite zistiť presnú výšku poplatkov, pripravili sme pre vás prehľadnú tabuľku s cenami roamingových hovorov vrátane DPH v najčastejšie navštevovaných krajinách. Ceny sú pre užívateľov paušálnych programov EuroTelu a Orange. V prípade, že máte záujem o podrobnejší cenník, resp. cenník pre majiteľov predplatených kariet, pripravili sme pre vás odkazy na cenníky na stránkach operátorov.

PREHĽADNÁ TABUĽKA CIEN ROAMINGU VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH

EuroTel – majitelia paušálnych programov

http://www.eurotel.sk/cgi-bin/go?/sluzby/roaming.html



EuroTel – Easy Team

http://www.sity.sk/pls/sity/show_roaming.listcountryin



EuroTel – Easy Life, Nonstop

http://www.sity.sk/pls/sity/show_roaming.listcountryeasy



EuroTel – Manuál na používanie roamingu

http://www.eurotel.sk/sluzby/roaming/manual.html



EuroTel – MMS a dátový roaming

http://www.eurotel.sk/sluzby/roaming/dat_popis.html



Orange – majitelia paušálnych programov

http://www.orange.sk/corporate/coverage/roaming.dwp



Orange – Prima

http://www.orange.sk/prima/coverage/roaming.dwp