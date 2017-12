Medieval Total War: Viking Invasion - Vikingovia útočia

Datadisky na úspešné hry sa stali pomaly samozrejmosťou. Ich úlohou je predĺžiť zábavu pôvodnej gamesky a udržať si svojich priaznivcov ešte na moment - skôr ako sa objaví pokračovanie. A ako to je s datadiskom na výbornú stratégiu Medieval: Total War<

2. júl 2003 o 8:28 Tomáš Koza

Medieval Total War sa po vydaní stal slušne predávaným titulom, preto teraz nikoho neprekvapí správa, že práve vyšiel datadisk na túto inak veľmi dobrú stratégiu. Otázkou ale zostáva kam vlastne chceme tento datadisk zaradiť. Medzi tú skupinu datadiskov, ktoré sú tu len na to aby z hráčov vyžmýkali posledné peniaze (napríklad nekonečné datadisky k hre The Sims (ale kvalitné - pozn. Kordi) ) alebo je to jeden z tých kvalitných datadiskov, ktorý vám prinesie ďalšie hodiny zábavy (ako napríklad GTA3 Vice City). Odpoveď na túto otázku nájdete na nasledujúcich riadkoch.

Názov tohto datadisku vám už určite čo to napovedal a tích inteligentnejších určite napadlo, že datadisk sa odohráva približne v ôsmom storočí, keď Vikingovia vtrhli na Britské ostrovy a snažili sa podmaniť si oveľa slabšie národy ako oni sami. Vy sa môžete postaviť buď na stranu Vikingov alebo na stranu niektorého z kmeňov Britských ostrovov, ako napríklad: Welšania, Škóti, Íri a mnoho iných, z ktorých polovicu nepoznám. Keď si už vyberiete jeden z týchto kmeňov, môžete sa vydať do prastarého Albionu, Škótska, Írska alebo Nórska, dobývať nové územia a rozširovať svoje impérium. Hra sa tentokrát neodohráva v celej Európe, ale iba na ostrovoch súčasnej Veľkej Británie, Nórska a časťi Dánska. Je to podstatne menší priestor ako v ostatných kampaniach, ktoré by ste našli v pôvodnej hre. Menšia veľkosť mapy vám paradoxne dáva väčší priestor pre taktiku. Táto nová kampaň sa, ako som už povedal, odohráva v ôsmom storočí, čo znamená, že tu nenájdete žiadneho otravného pápeža, ktorý by len zakazoval, prikazoval alebo exkomunikoval. Taktiež vplyv náboženstiev je oveľa menší ako predtým.

Nové obdobie so sebou prináša aj nové budovy a jednotky typické pre toto obdobie ako Írski Kerni alebo Vikingskí berserkovia. Toto obdobie má tiež zopár nových budov. Predovšetkým sú tu predstupne hradov, ktoré boli v pôvodnej hre. Takže teraz musíte najprv postaviť malé dedinské opevnenie a až potom sa prepracovať ku kamennému hradu. Budovanie poľnohospodárstva tiež nie je takou samozrejmosťou ako predtým, najprv musíte vyčistiť les a až potom stavať a zlepšovať polia. V datadisku Viking Invasion boli pomerne vylepšení vaši špióni a vrahovia. Ak máte na cudzom území špióna a vtrhnete tam, tak budete mať informácie o rozmiestnení nepriateľských vojsk. Celá tabuľka nastávajúceho súboja doznala tiež veľkých zmien. Predovšetkým obsahuje viac informácií a pribudla možnosť si hru ešte na poslednú chvíľu pred súbojom uložiť, čo naozaj poteší.

Drobné vylepšenia sú aj v pôvodných kampaniach. Pribudla možnosť hrať za nové národy ako napríklad Maďari. Ďalej bola hra rozšírená o pár drobností - napríklad možnosť liať na nepriateľa z hradieb horúci olej, čo má zničujúci dopad na morálku v protivníkových radoch. Nepribudli ale žiadne nové historické bitky a kampane.

Kritériá ako Grafika, Interface a podobne sa veľmi nezmenili, takže považujem za zbitočné opisovať to všetko ešte raz, ak by ste si to ale predsa chceli zistiť prečítajte si recenziu na Medieval: Total War .

Po tomto nie veľmi dlhom článku nasleduje pár viet na záver. Tento nový datadisk na veľmi dobrú stratégiu, nám hráčom priniesol akurát tak jednu novú kampaň, ktorá na druhej strane je veľmi kvalitná, pár nových vecí do starých kampaní, ale to je asi tak všetko. Nič viac z tejto hry už nedostanete, ak sa vám ale séria Total War zapáčila a už sa neviete dočkať na nový titul Rome: Total War (mimochodom vyzerá veľmi nádejne) tak vám tento datadisk určite príjemne vyplní ten dlhý čas čakania.

Záverečný verdikt: 6 / 10