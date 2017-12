Virgin mení názov

1. júl 2003 o 16:10 Ján Kordoš

Virgin Interactive bola v minulosti veľmi významná firma, ale dnes už nemá jej meno taký lesk ako kedysi. Každý pozná tituly ako napríklad Command and Conquer alebo jednu z prvých CD only hier: 7th Guest. V poslednej dobe to nešlo najlepšie a preto Virgin zmenil meno Avalon Interactive. Hry pripravované Virginom ostávajú a dočkáte sa týchto gamesiek (v zátvorke je platforma, pre ktorú je hra učená).

- Baldur’s Gate Dark Alliance 2 (Playstation 2 a Xbox)

- Barbarian (Playstation 2, Xbox, GameCube a Gameboy Advance)

- Fallout Brotherhood of Steel (Playstation 2 a Xbox)

- Galleon (Xbox a PC)

- Hunter (GameCube)

- Lionheart (PC)

- Robocop (Playstation 2, Xbox a Game Boy Advance)

- Run Like Hell (Playstation 2 a Xbox)

- Top Gun Combat Zones (Gameboy Advance).