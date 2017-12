Dotované telefóny - júl 2003

EuroTel urobil vo svojej dotovanej ponuke čistky, na ktoré doplatla najviac Nokia. Od júla prestal dotovať 13 telefónov: Alcatel OT311, Motorola T190, Nokia 3310, 3510, 5510, 8310, Panasonic GD75, Samsung R210s, Siemens A35, C45, M50, Ericsson R600, T65.

1. júl 2003 o 0:00

Motorola T191

Pamäť v telefóne: 100 miest

Počet zvonení: 32 + vibračné

Displej: monochromatický, grafický, 5 riadkov

WAP: 1.2.1

Štandardná batéria: 500 mAh NiMH

Celková hmotnosť: 99 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 106 x 40 x 15 mm

Pohotovostný režim: do 120 hod.

Čas hovoru: do 300 min.

Praktické funkcie: hlasové vytáčanie, vibračné zvonenie, hodiny, budík, SMS chat, šetrič obrazovky, stopky, kalendár, možnosť nastavenia času zapnutia a vypnutia telefónu

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac 390 Sk 1 Sk 1 Sk 1 Sk 1 Sk 1 Sk

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 nedotuje

●●●●

Motorola v50

Pamäť v telefóne: 100 miest

Počet zvonení: 11 + vibračné

Displej: monochromatický, 5 x 15 znakov

WAP: áno

GPRS: nie

Štandardná batéria: 500 mAh Li Ion

Celková hmotnosť: 83 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 82 x 43 x 26 mm

Pohotovostný režim: do 115 hod.

Čas hovoru: do 200 min.

Praktické funkcie: hlasové vytáčanie až 25 čísiel, dátum, hodiny, budík, kalkulačka, možnosť dátového a faxového prenosu, hlasový záznamník

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac 1190 Sk 190 Sk 190 Sk 190 Sk 190 Sk 190 Sk

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 nedotuje

●●●●

Motorola v70

Pamäť v telefóne: 500 miest

Počet zvonení: 64 + vibračné

Displej: inverzný luminiscenčný, 3 riadky, 96 x 64 bodov

WAP: 1.1

GPRS: áno

Štandardná batéria: 430 mAh Li Ion

Celková hmotnosť: 83 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 94 x 38 x 18,3 mm

Pohotovostný režim: do 145 hod.

Čas hovoru: do 215 min.

Praktické funkcie: hlasové vytáčanie, aktivácia hlasom, dátum, hodiny, budík, kalkulačka, možnosť dátového a faxového prenosu, hlasový záznamník, iTap, skupinové SMS, kalendár, lupa displeja

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac nedotuje 6990 Sk 6990 Sk 2990 Sk 2990 Sk 2990 Sk

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 nedotuje

●●●●

Nokia 3410

Pamäť v telefóne: 200 miest

Počet zvonení: 42, z toho 7 vlastných + vibračné

Displej: monochromatický, 4 riadky

WAP: 1.1

GPRS: nie

Štandardná batéria: 825 mAh NiMH

Celková hmotnosť: 114 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 115 x 49 x 22,5 mm

Pohotovostný režim: 55 - 260 hod.

Čas hovoru: do 4 hod.

Praktické funkcie: Java, 5 hier, dátum, hodiny, budík, kalkulačka, stopky, odpočítavanie, SMS chat, možnosť písať dlhšie správy spojením až 3 textových správ dohromady, skupinové odosielanie SMS, vytvorenie vlastných šablón na správy, vloženie smajlíka do správy, možnosť posielať a prijímať obrazové správy, možnosť skrátenej voľby použitím tlačidiel 1 až 9, možnosť uložiť 10 pripomienok, možnosť vytáčania hlasom - pamäť na 8 mien, pohyblivý šetrič displeja

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac 990 Sk 1 Sk 1 Sk 1 Sk 1 Sk 1 Sk

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 nedotuje

●●●●

Nokia 3510i

Pamäť v telefóne: 500 miest + 3 čísla a 1 poznámka

Počet zvonení: 50, z toho 15 vlastných + vibračné

Displej: farebný, 4 riadky, 4096 farieb

WAP: 1.2.1

GPRS: áno

Štandardná batéria: 2950 mAh Li-Ion

Celková hmotnosť: 106 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 118x49,6x17,1 mm

Pohotovostný režim: do 13 dní

Čas hovoru: do 4,5 hod..

Praktické funkcie: dátum, hodiny, budík, kalkulačka, stopky, odpočítavanie, SMS chat, možnosť písať dlhšie správy spojením až 3 textových správ dohromady, vloženie smajlíka do správy, MMS, Java, WIM, pohyblivý šetrič displeja

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac nedotuje 490 Sk 490 Sk 490 Sk 490 Sk 490 Sk

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 1 Sk 1 Sk 1 Sk 1 Sk 1 Sk 1 Sk 1 Sk

●●●●

Nokia 6100

Pamäť v telefóne: 300 miest, 150 SMS, 50 MMS, 30 úloh

Počet zvonení: polyfonické + vibračné

Displej: 128x128 bodov, farebný, 4096 farieb

WAP: 1.2.1

GPRS: áno

Štandardná batéria: 720 mAh Li-Ion

Celková hmotnosť: 76 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 102 x 44 x 13,5 mm

Pohotovostný režim: do 320 hod.

Čas hovoru: do 6 hod.

Praktické funkcie: trojpásmový telefón, aplikácie Java, MMS, SMS chat, dátum, hodiny, budík, kalkulačka, konvertor mien, výber viacerých režimov správania, možnosť vytáčania a ovládania telefónu hlasom, digitálna peňaženka, prepracovaná synchronizácia dát s PC, záznamník, iRDA,

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac nedotuje 11990 Sk 11990 Sk 9990 Sk 9990 Sk 9990 Sk

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 nedotuje 9990 Sk 9990 Sk 9990 Sk 9990 Sk nedotuje nedotuje

●●●●

Nokia 6310i

Pamäť v telefóne: 500x3 miest + 1 poznámka, 150 SMS, 50 EMS, 100 - 250 záznamov v kalendári, 30 úloh

Počet zvonení: 40, z toho vlastných + vibračné

Displej: monochromatický, 96x65 bodov

WAP: 1.2.1

GPRS: áno

Štandardná batéria: 1050 mAh Li-Ion

Celková hmotnosť: 111 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 129 x 47 x 17-21 mm

Pohotovostný režim: do 17 dní

Čas hovoru: min. 3 hod. 15 min.

Praktické funkcie: trojpásmový telefón, aplikácie Java, dátum, hodiny, budík, kalkulačka, konvertor mien, výber viacerých režimov správania, možnosť vytáčania a ovládania telefónu hlasom, MT/MO SMS, Bluetooth, prepracovaná synchronizácia dát s PC, záznamník

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac nedotuje 7490 Sk 7490 Sk 6490 Sk 6490 Sk 6490 Sk

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 nedotuje

●●●●

Nokia 6510

Pamäť v telefóne: 500x3 miest + 1 poznámka, 150 SMS, 50 EMS, 100 - 500 záznamov v kalendári

Počet zvonení: 40, z toho vlastných + vibračné

Displej: monochromatický, 96x65 bodov

WAP: 1.2.1

GPRS: áno

Štandardná batéria: 750 mAh Li-Ion

Celková hmotnosť: 84 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 97 x 43 x 20 mm

Pohotovostný režim: od 100 - 350 hod.

Čas hovoru: od 135 - 390 min.

Praktické funkcie: dátum, hodiny, budík, kalkulačka, konvertor mien, výber viacerých režimov správania, možnosť vytáčania a ovládania telefónu hlasom, HSCSD, FM rádio, záznamník, digitálna peňaženka, slovenská T9, infračervený port

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac nedotuje 4990 Sk 4990 Sk 4990 Sk 4990 Sk 4990 Sk

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 nedotuje

●●●●

Nokia 6610

Pamäť v telefóne: 300 miest, 150 SMS alebo 50 obrazových, 250 položiek v kalendári, 30 položiek v pripomienkovači, 725 kB pre MMS, obrázky, zvonenia, Java aplikácie

Zvonenie: 31, polyfonické + vibračné

Displej: farebný, 128x128 bodov, 4096 farieb

WAP: 1.2.1

GPRS: áno

Štandardná batéria: -

Celková hmotnosť: 84 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 106 x 45 x 17.5 mm

Pohotovostný režim: od 150 - 300 hod.

Čas hovoru: 2 – 5 hod.

Praktické funkcie: konvertor pre miery a jednotky, portfolio manager, Java, MMS, FM rádio, HSCSD, handsfree reproduktor, tapety, screensaver, IrDA, hodiny, budík, stopky, T9, chat

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac nedotuje 9990 Sk 9990 Sk 6990 Sk 6990 Sk 6990 Sk

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 nedotuje

●●●●

Nokia 7210

Pamäť v telefóne: 300 miest + 150 SMS

Zvonenie: polyfonické + vibračné

Displej: farebný, 4096 farieb, 128x128 bodov

WAP: 1.2.1

GPRS: áno

Štandardná batéria: 720 mAh Li-Ion

Celková hmotnosť: 83 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 106 x 45 x 17,5 mm

Pohotovostný režim: do 10 dní

Čas hovoru: do 4 hod.

Praktické funkcie: módne kryty, tapety, VKV stereo rozhlasový prijímač, MMS, Java, tri-band, rozhranie Pop-Port, HCSCD, handsfree reproduktor, screensaver, infrared

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac nedotuje

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 nedotuje 9990 Sk 9990 Sk 9990 Sk 9990 Sk nedotuje nedotuje

●●●●

Nokia 7250

Pamäť v telefóne: 300 položiek, 725 kB dynamická na MMS, vyzváňacie tóny, obrázky a Java aplikácie

Zvonenie: 31, polyfonické + vibračné

Displej: farebný, 128x128 bodov, 4096 farieb

WAP: 1.2.1

GPRS: áno

Štandardná batéria: -- mAh Li-Ion

Celková hmotnosť: 92 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 105 x 44 x 19 mm

Pohotovostný režim: od 100 - 150 hod.

Čas hovoru: 2 – 4 hod.

Praktické funkcie: integrovaný digitálny fotoaparát, MMS, irDA, podpora Java, FM rádio, integrovaný reproduktor

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac nedotuje 16490 Sk 16490 Sk 14490 Sk 14490 Sk 14490 Sk

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 nedotuje

●●●●

Panasonic GD87

Pamäť v telefóne: 300 položiek, 1MB dynamická

Počet zvonení: 16, nahrávateľné + vibračné

Displej: farebný, 132 x 136 bodov, 65000 farieb

WAP: 1.2.1

GPRS: áno

Štandardná batéria: 720 mAh Li-ion

Celková hmotnosť: 103 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 98 x 49 x 23 mm

Pohotovostný režim: do 220 hodín

Čas hovoru: do 420 min.

Praktické funkcie: zabudovaný fotoaparát, 16-tónové polyfónne vyzváňanie, animácie šetriča displeja, T9, SMS Chat, voľba hlasom, diár, plánovač, záznamník hlasu, interný modem, kalkulačka, automatické prepínanie času v pásmach, budík, prevodník kurzov, EMS, skladateľ hudby

Foto + ďalšie informácie



EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac nedotuje 15990 Sk 15990 Sk 13990 Sk 13990 Sk 13990 Sk

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 nedotuje

●●●●

Philips Fisio 120

Pamäť v telefóne: nie

Počet zvonení: 20

Displej: monochromatický, 4 riadky

WAP: nie

GPRS: nie

Štandardná batéria: Ni-MH 600 mAh

Celková hmotnosť: 95 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 106 x 49 x 22 mm

Pohotovostný režim: do 350 hodín

Čas hovoru: do 4 hodín

Praktické funkcie: 50 smajlíkov, kalulačka, konvertor meny, budík

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac nedotuje

Orange

P30 290 Sk

●●●●

Sagem myX-5m

Pamäť v telefóne: 300 x 5

Počet zvonení: -

Displej: farebný, 256 farieb, 101 x 80 bodov

WAP: 1.2.1

GPRS: áno

Štandardná batéria: Li-Ion 720 mAh

Celková hmotnosť: 92 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 105 x 46 x 20 mm

Pohotovostný režim: do 240 hodín

Čas hovoru: do 4 hodín

Praktické funkcie: EMS, MMS, hodiny, kalkulačka, konvertor meny, infračervený port

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac nedotuje

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 1290 Sk 1290 Sk 1290 Sk 1290 Sk 1290 Sk 1290 Sk 1290 Sk

●●●●

Samsung N620

Pamäť v telefóne: 250 miest

Počet zvonení: 16-tónové polyfonické + vibračné

Displej: monochromatický, 5 riadkov, 128 x 64 bodov

WAP: 1.1

GPRS: nie

Štandardná batéria: ? mAh, Li-Ion

Celková hmotnosť: 83 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 43 x 110 x 20 mm

Pohotovostný režim: do 150 hodín

Čas hovoru: do 140 min.

Praktické funkcie: T9, voľba čísla hlasom, ovládanie hlasom, záznamník hlasu, animované šetriče, kalendár, organizér, interný modem, budík

Foto + ďalšie informácie



EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac nedotuje 390 Sk 390 Sk 390 Sk 390 Sk 390 Sk

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 nedotuje

●●●●

Samsung T100

Pamäť v telefóne: 500 miest

Počet zvonení: 16-tónové polyfonické

Displej: farebný, 128 x 160 bodov, 4096 farieb + duálny náhľadový displej

WAP: áno

GPRS: nie

Štandardná batéria: 720 mAh, Li-Ion

Celková hmotnosť: 87 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 88 x 50 x 23 mm

Pohotovostný režim: do 60 hodín

Čas hovoru: do 80 min.

Praktické funkcie: T9, voľba čísla hlasom, ovládanie hlasom, záznamník hlasu, animované šetriče, kalendár, organizér, interný modem, budík, prepojenie s PC (kábel je priložený priamo k telefónu)

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac nedotuje 10990 Sk 10990 Sk 6990 Sk 6990 Sk 6990 Sk

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 nedotuje

●●●●

Samsung V200

Pamäť v telefóne: 500 miest

Počet zvonení: 40-tónové polyfonické

Displej: farebný, 128 x 160 bodov, 4096 farieb + duálny náhľadový displej

WAP: áno

GPRS: nie

Štandardná batéria: 720 mAh, Li-Ion

Celková hmotnosť: 96 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 90,8 x 47,5 x 23 mm

Pohotovostný režim: -

Čas hovoru: -

Praktické funkcie: otočný fotoaparát, MMS, EMS, T9, voľba čísla hlasom, ovládanie hlasom, záznamník hlasu, animované šetriče, kalendár, organizér, interný modem, budík

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac nedotuje 15490 Sk 15490 Sk 13490 Sk 13490 Sk 13490 Sk

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 13990 Sk 13990 Sk 13990 Sk 13990 Sk 13990 Sk 13990 Sk 13990 Sk

●●●●

Sendo S200

Pamäť v telefóne: 200

Počet zvonení: 55

Displej: monochromatický, 96 x 64 bodov, 6 riadkov

WAP: nie

GPRS: nie

Štandardná batéria: Ni-Mh 550 mAh

Celková hmotnosť: 98 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 114 x 50 x 25 mm

Pohotovostný režim: do 360 hodín

Čas hovoru: do 3,5 hodiny

Praktické funkcie: EMS, T9, alarm, hodiny, vymeniteľné kryty, sťahovanie log a zvonení, 54 SMS smajlíkov, programovateľné tlačidlá, zvonenia kompatibilné s Nokiou

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac nedotuje

Orange

P30 290 Sk

●●●●

Siemens A50

Pamäť v telefóne: 50

Počet zvonení: 24

Displej: monochromatický, 5 riadkov

WAP: 1.2.1

GPRS: nie

Štandardná batéria: Li-Ion 650 mAh

Celková hmotnosť: 97 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 109x46x23 mm

Pohotovostný režim: do 250 hodín

Čas hovoru: 300 min.

Praktické funkcie: hodiny, obrázky tvárí volajúcich, symboly volajúcich, skupinové sms, alarm

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac 390 Sk 1 Sk 1 Sk 1 Sk 1 Sk 1 Sk

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 nedotuje

●●●●

Siemens C55

Pamäť v telefóne: 50 miest

Počet zvonení: 22 + vibračné

Displej: monochromatický, 64 x 101 bodov

WAP: 1.2.1

GPRS: áno

Štandardná batéria: 700 mAh Li-Ion

Celková hmotnosť: 84 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 109 x 44 x 21 mm

Pohotovostný režim: do 264 hod.

Čas hovoru: do 5 hod.

Praktické funkcie: skupiny volajúcich, EMS, chat, OTA, možnosť priradiť obrázok k volajúcemu, T9 v slovenčine, hodiny, dátum, budík, organizér, kalendár, vizitky, rekordér

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac nedotuje 90 Sk 90 Sk 90 Sk 90 Sk 90 Sk

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 nedotuje

●●●●

Siemens S55 + fotoaparát

Pamäť v telefóne: áno

Počet zvonení: 15-tónové polyfonické + vibračné

Displej: farebný, 101x80 bodov

WAP: 1.2.1

GPRS: áno, trieda 10

Štandardná batéria: 700 mAh Li-Ion

Celková hmotnosť: 85 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 101x42x18 mm

Pohotovostný režim: do 12 dní

Čas hovoru: do 360 min.

Praktické funkcie: MMS, EMS, Java, pripomienkovač, T9, vytáčanie čísiel hlasom, hlasový záznamník (3 min.), kalkulačka, prevodník mien, stopky, alarm, softkey, calling faces, screensaver, organizér, iRDA, komunikácia s PC

Fotoaparát: 2 rozlíšenia - 160 x 120 bodov, 640 x 480 bodov, veľkosť 66.2 x 42.8 x 18.3 mm, váha 35 g, odolný kryt

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac nedotuje 8990 Sk 8990 Sk 5990 Sk 5990 Sk 5990 Sk

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 nedotuje 6990 Sk 6990 Sk 6990 Sk 6990 Sk nedotuje nedotuje

●●●●

Sony Ericsson P800

Pamäť v telefóne: 12 MB + 16 MB dynamická

Počet zvonení: 16-tónové polyfonické

Displej: dotykový, 4096 farieb, 208x320 bodov

WAP: 2.0

GPRS: áno

Štandardná batéria: Li-Pol, 1000 mAh

Celková hmotnosť: 158 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 117x59x27 mm

Pohotovostný režim: do 400 hod.

Čas hovoru: do 780 min.

Praktické funkcie: osobný organizér - MMS, EMS, e-mail, modem, kalendár, pripomienkovač, chat, wallpaper, screensaver, sťahovateľné obrázky a zvonenia, Java, OS Symbian, 3D hry, zabudovaný fotoaparát, prehrávač videa, množstvo aplikácií, inteligentné prepojenie s PC, irDA, Bluetooth

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac nedotuje 25490 Sk 25490 Sk 22490 Sk 22490 Sk 22490 Sk

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 nedotuje

●●●●

Sony Ericsson T100

Pamäť v telefóne: 100 miest

Počet zvonení: -

Displej: monochromatický, 4 stupne šedej

WAP: 1.2.1

GPRS: nie

Štandardná batéria: Li-Ion 650 mAh

Celková hmotnosť: 75 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 199x43.5x17.7mm

Pohotovostný režim: do 200 hod.

Čas hovoru: do 4,5 hod.

Praktické funkcie: EMS, T9, wallpaper, sťahovateľné hry, obrázky, zvonenia, stopky, kalendár, budík s funkciou snooze, 5 hier

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac 1490 Sk 1 Sk 1 Sk 1 Sk 1 Sk 1 Sk

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 nedotuje

●●●●

Sony Ericsson T300 + kamera

Pamäť v telefóne: 250 miest

Počet zvonení: 29, polyfonické + vibračné

Displej: farebný, 256 farieb

WAP: 1.2.1

GPRS: áno

Štandardná batéria: LiPol 700 mAh

Celková hmotnosť: 101 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 106x48x21 mm

Pohotovostný režim: do 400 hod.

Čas hovoru: do 11 hod.

Praktické funkcie: MMS, EMS, E-mail (POP3 & IMAP4), T9, wallpaper, HCSCD, sťahovateľné hry, obrázky, zvonenia, IrDA port

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac nedotuje

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 990 Sk 990 Sk 990 Sk 990 Sk 990 Sk 990 Sk 990 Sk

●●●●

Sony Ericsson T310 + kamera

Pamäť v telefóne: 250 miest

Počet zvonení: 29, 32-tónové polyfonické + vibračné

Displej: farebný, 256 farieb, 101x80 bodov

WAP: 2.0

GPRS: áno

Štandardná batéria: LiPol 700 mAh

Celková hmotnosť: 101 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 106x48x21 mm

Pohotovostný režim: do 400 hod.

Čas hovoru: do 11 hod.

Praktické funkcie: MMS, EMS, E-mail (POP3 & IMAP4), T9, wallpaper, HSCSD, sťahovateľné hry, obrázky, zvonenia, IrDA port, fotoaparát,

Foto + ďalšie informácie

EuroTel

20Viac 55Viac 100Viac 200Viac 400Viac 1000Viac nedotuje 1490 Sk 1490 Sk 1490 Sk 1490 Sk 1490 Sk

Orange

P60 P120 P250 P500 P1000 SMS500 SMS2000 nedotuje

Ceny telefónov sú vrátane DPH.

Technické informácie o telefónoch sú prevzaté z oficiálnych stránok výrobcov. Symbol " - " značí, že údaj o danom parametri telefónu výrobca na svojej stránke neuvádza.