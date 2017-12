Mafia pre PS2

1. júl 2003 o 12:39 Ján Kordoš

Ak sa objaví nová česká hra, automaticky bude kvalitná. Aspoň nám to v poslednom čase dokazujú všetci českí vývojári. Keď sa po dlhom čakaní objavila Mafia pre PC , strhol sa okolo nej obrovský ošiaľ, hra získavala jedno ocenenie za druhým a všetci sme boli radi... teda až na konzolistov, ale oni sa môžu usmievať od ucha k uchu, lebo Illusion Softworks pripravujú konverziu pre Playstation 2. Pôjde o priamu konkurenciu hre The Gateway a to bude vcelku zaujímavý súboj. Dátum vydania hry ešte bude upresnený neskôr.