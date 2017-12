Red Faction – Half-Life na Marse

30. jún 2003 o 11:33 Milo Gracík

Na Marse vypukla zlatá horúčka. Pracovná. Ak v budúcnosti nebudete mať prácu, nezostane vám nič iné, iba nastúpiť na linku vesmírnej MHD smerujúcej na Mars. Tam je práce dosť. Podmienky sú však drsné, plat mizerný a práca ťažká. Po svojom príchode však zistíte šokujúcu skutočnosť, žiadna idealistická fuška v bani, ale kruté zdieranie nie nepodobné pracovným gulagom. Chceli ste vedieť, aké to je byť prospektorom na Marse? Teraz to viete, no radšej by ste to však nevedeli a nesnívali tento krutý sen. Je tu však ešte nádej. A tá nesie meno Red Faction.

V RF sa ocitnete v úlohe Johna Parkera, chlapíka, ktorý sa nechal oblbnúť náborovým programom Ultor Corporation sľubujúcim ľahký život baníka na Marse. Jasné, že sa ukáže pravý opak ružových sľubov v propagačných materiáloch, životné a pracovné podmienky v marťanských baniach sú proste neľudsky brutálne. V smršti rozpútanej revolúcie sa jeho snaha o holé prežitie postupne viac spája s činnosťou skupiny hnutia odporu Red Faction.

Vo svojej dobe mega hype titul, od ktorého sa očakávalo nielen oživenie stagnujúceho žánru FPSiek, ale aj revolúcia podobná tej, ktorú spôsobil koncepčne spriaznený Half-Life. Veľké očakávania však so sebou zákonite prinášajú aj veľké sklamania. A v prípade RF sa na jeho povesti podpísalo oboje. Obdiv vyústil v nenávisť, keďže veľké rozčarovanie, ktoré táto hra priniesla sa negatívne podpísalo aj na záujme hráčov. Poďme sa spolu triezvo pozrieť na to, čo táto hra v skutočnosti ponúka.

Grafika: 7 / 10

Grafické spracovanie spĺňa hlavný zámer autorov, sprostredkovať hráčovi autenticitu drsného prostredia marťanských baní, v ktorom človek nič príjemné nečaká. Grafické spracovanie vás tak vtiahne do prostredia hry, že si ani nevšimnete neveľmi detailných textúr, príliš tmavej palety farieb, či toporných animácií postáv. No, ja som si nič také nevšimol. Všetko sa to hýbe veľmi svižne i pri kvantitatívne vysoko zastúpených prestrelkách, no ak hra musí nanovo prepočítavať architektúru prostredia, t.j. práve ste rozstrieľali nejakú tú stenu, stane sa nepekná vec. Engine totiž počas deštrukcie prostredia začne viditeľne cukať, no chvalabohu, po skončení prepočtu vaši dizajnérskych snáh beží opäť všetko O.K.. Škoda tejto nedostatočnej optimalizácie, inak je geo-mod technológia skutočne labužníckou vychytávkou, aj keď iba účelovou, no zato neskutočne efektnou.

Interface: 8 / 10

Ovládanie je vyriešené skvele, ako pri iných FPSkách sa pravým analógom rozhliadate (zameriavate) a ľavým sa pohybujete (vpred/vzad, úkroky do strán). Rozloženie funkcií na ovládači je trošku nezvyklé. Nič to, môžete si pohodlne nadefinovať vlastné. Ovládanie je však skutočne skvele optimalizované, dostatočne citlivé, rýchle a presné, no a po tom, čo si naň zvyknete si na kombo myš/klávesnica ani nespomeniete. Tu mi napadá, ako môže vôbec niekto ovládať FPSku pomocou myši a klávesnice, bez analógov :-)? Načítacie časy sú veľmi krátke, rozumej v rámci bežné loadingu na PS2, ktorý je obvykle príliš častý a skoro nekonečný. Hra nie je rozdelená na presne definované uzavreté kapitoly, takže vás nahrávanie zastihne občas nečakane pri prechode do novej lokácie, ktorá však občas nie je presne definovaná, čo má pri práve prebiehajúcej prestrelke za príčinu vaše promptné úmrtie. Ukladanie pozícií je poplatné otvorenej koncepcii hry, takže si môžete uložiť hru kedykoľvek.

Hrateľnosť: 8 / 10

Príbeh aj atmosféra sú síce skvelé, no tvoria iba kulisu hlavnej náplne hry, ktorou je samozrejme akcia. I keď si sem-tam užijete aj tichú infiltračnú misiu v štýle Elite Force. Pre presnú streľbu je veľmi nápomocné automatické zameriavanie protivníkov, obdobne ako v iných kvalitných konzolových FPSkách. Problémy so zameriavaním nastávajú iba v situáciách, kedy si stabilné a rýchle snímkovanie zoberie dovolenku. Hlavným lákadlom a vychvaľovanou revolučnou vymoženosťou mala byť schopnosť enginu hry nazvaná Geo-Mod Technology. Táto utilitka mala hráčovi zabezpečiť nebývalú mieru interaktivity (deštruktability) prostredia a jeho deformáciu v reálnom čase. Toto všetko aj táto technológia v RF umožňuje, a na pozeranie a zábavu je to skutočne perfektná vec. Problém nastáva v jej praktickom význame, ktorý je vďaka návrhu lokácii prakticky nulový, keď túto neuveriteľnú vymoženosť využijete počas hry 2-3 krát. Smutné. Povestnú čerešničku na torte v tomto prípade tvorí možnosť ovládania rôznych vozidiel ako džíp (vodič, strelec), vrtuľníkové vznášadlo, rýpadlo (á la Total Recall) a ponorka! Periskop dolúúúú!!! Aj keď sa zbraňový arzenál pozostáva z bežných zbraní, dobre známych každému sci-fi hráčovi, nebudete mu túto obyčajnosť vyčítať. Vlastnosti jednotlivých zbraní sú totiž v tejto hre pozoruhodnou vecou, správna voľba správnej zbrane v správny čas je v RF životne dôležitá vec. Malou nepríjemnosťou je fakt, že granát je braný ako samostatná zbraň (v RF2 už máte granáty ako sekundárnu zbraň, obdobne ako v HALO), takže nebude mať pre vás taký veľký prakticky využiteľný význam, ako v novších FPSkách.

Multiplayer: 7 / 10

Tento titul podporuje hru viacerých hráčov. Aká by to bola FPSka bez multiplayeru, aj keď i takéto sa dnes nájdu. Pravdu povediac, režimy pre viacerých hráčov fungujú iba ako akýsi doplnok, či bonus k skvelej príbehovej línii hry. Možnosti a nastavenia sú štandardné, okrem štandardného zápolenia s jedným živým protivníkom máte možnosť si zastrieľať aj do riadených botov. Tu mi osobne dosť vadilo silné obmedzenie ničiteľnosti prostredia, aj keď je to pochopiteľné, keďže po chvíli hrania by sa aréna premenia na mesačnú krajinu :-). Kladne však musím hodnotiť jednotlivé arény, ktoré sú dobre navrhnuté i spracované a vystačia vám na mnoho hodín zábavného hrania.

Zvukové efekty: 7 / 10

Čo sa týka ozvučenia, jedná sa o kvalitnú a profesionálnu prácu, v ktorej nenájdete žiadnu neželanú dieru.

Hudba: 7 / 10

Brilantný techno nárez, už úvodná skladba vás privedie do varu. Hra inteligentne rozoznáva situácie plné adrenalínu ako aj tie s opačným nábojom a skvele prispôsobuje hernej situácii hudobný podmaz.

Inteligencia & Obtiažnosť: 8 / 10

Hra ponúka štyri obtiažnosti, no aj na najľahšej z nich je v druhej polovičke riadne obtiažna, svojou atmosférou silne pripomína virvar tých najurputnejších prestreliek z hollywoodskej produkcie. Po hernej stránke sa jedná o nepretržitú, chaotickú akciu s neustálym kolotočom save/load. U.I. nepriateľov, väčšinou zastúpených vojakmi korporácie Ultor, je viac než kvalitná a jasne žiari v tme konkurenčných titulov. Pohybujú sa v početných skupinách, kryjú sa, rýchlo behajú a presne triafajú. Rambo taktika „Hŕŕŕ na ně“ na nich našťastie neplatí, úspech vám zaručí iba rozvážny a premyslený postup, najúčinnejšia je ako vždy streľba do chrbta (férovosť nadovšetko :-) - pozn. Kordi).

Záverečný verdikt: 8 / 10

Aj po dvoch rokoch od svojho vzniku je Red Faction ešte stále jedna z najlepších ‘story’ FPSiek na čierno-modrých mašinkách. Okrem silného príbehu však prináša aj skutočnú inováciu (geo-mod). U mňa stále boduje i nad takými bombami ako Medal Of Honor: Frontline , či Half-Life. Nanešťastie, vizuálne spracovanie je poplatné dobe svojho vzniku, no Red Faction má však stále čo ponúknuť, dokonca aj pri porovnaní s nedávno vydaným sequelom Red Faction 2. Vidím to tak, že ak sa autori poučia z chýb prvých dvoch dielov, tak Red Faction 3 bude zaručený Halo-killer! Aj keď na dvere nám už klope Halo2 (podľa prvých informácií a videí máme skutočne čo majiteľom XBOXu závidieť), tvorcom RF3 ich ťažkú úlohu nezávidím. Tak, či onak, RF je pre mňa stále kráľom FPSiek na PS2, aj keď technologicky už iba kráľom jednookým.