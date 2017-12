Second Life - konečne virtuálny život ?

To, čo sa nepodarilo Simsom sa pokúša napraviť firma Linden Labs, ktorá v týchto dňoch ukončila betatest svojho multiplayerového dielka a rozhodla sa vstúpiť na trh s hrou pripomínajúcu kríženca The Sims a ktorejkoľvek inej MMORPG. Ak sa chcete doz

3. júl 2003 o 12:20 Ján Kordoš

The Sims je sama o sebe kultová hra a keď sa objavili správy o jej multiplayerovom následníkovi, množstvo hráčov zostalo v nemom úžase. Stačí si to len predstaviť – reálny život na počítači, on-line chat, možnosť baviť sa s priateľmi na párty, hoci ste od seba vzdialený stovky kilometrov. Ide o výborný nápad, ale stroskotal na nedostatočnej dôvere hráčov pôvodných Simsov, ktorý moc neverili tomuto projektu a zapojili sa do neho v malom množstve. Na jazyk sa mi derú slová ako prepadák, no nebudem maľovať čerta na stenu.

O niečo podobné sa pokúša firma Linden Labs so svojim projektom Second Life. Na rozdiel od neúspešných The Sims On-Line si budete môcť vybrať dobu, v ktorej chcete žiť. Na výber máte stredovek, feudálne Japonsko alebo 19.storočie v Amerike (teda niečo na štýl westernu). Vašou úlohou je uspokojovať svoje potreby ako človeka (piť, jesť, obliekať sa, kecať), ale pre spestrenie sa vrhnete aj do boja proti nepriateľovi. Nebudú chýbať ani všetký možné fantasy rasy, ale nebude to vyzerať ako na karnevale. Dá sa teda povedať, že došlo k spojeniu Simsov s klasickým MMORPG. Tento hybrid vyzerá nádherne už podľa obrázkov a hrateľnosť si môžete vyskúšať sami. Stačí ak sa zaregistrujete na domovskej stránke a budete platiť. Ako sa táto nová on-line hra uchytí ukáže len čas. Hodnotiť budú samotní hráči.