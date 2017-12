Vypustenie sondy Opportunity na cestu k Marsu odložili o deň

Cape Canaveral 29. júna (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) odložil kvôli silnému vetru na dnes naplánovaný štart sondy určenej ...

29. jún 2003 o 9:24 TASR

Cape Canaveral 29. júna (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) odložil kvôli silnému vetru na dnes naplánovaný štart sondy určenej na pátranie po zásobách vody na planéte Mars.

Odpočítavanie sa zastavilo iba niekoľko minút pred plánovaným štartom. Už predtým ho museli preložiť, keďže do zakázanej zóny v blízkosti odpaľovacej rampy sa zatúlal rybársky čln.

Nový termín na vypustenie rakety Delta 2, ktorá do vesmíru vynesie robotické vozidlo Opportunity, stanovili na dnes o 23.46 h miestneho času (5.46 h SELČ v pondelok).

Opportunity bude najmenej tri mesiace skúmať povrch Marsu. Pripojí sa k ďalšiemu podobnému vozidlu, nazvanému Spirit, ktoré začalo svoju sedemmesačnú cestu k Červenej planéte 10. júna. Na ceste k Marsu je už aj sonda vypustená Európskym vesmírnym úradom (ESA) s názvom Mars Express, ako aj japonská sonda Nozomi.

Všetky tieto misie využívajú súčasnú výhodu relatívne malej vzdialenosti medzi Marsom a Zemou. Mars sa totiž počas tohto leta na svojom obehu okolo Slnka dostane do najmenšej vzdialenosti od Zeme za ostatných 15.000 rokov. Vďaka tomu sa čas potrebný na cestu k planéte skráti z bežných deviatich až desiatich mesiacov na sedem.

Obe americké sondy by mali dosiahnuť Mars v januári budúceho roka a na určených miestach jeho povrchu budú skúmať históriu podnebia planéty a možný výskyt vody. Dáta, ktoré budú posielať, budú na Zemi podrobené ďalším analýzam.

Šesťkolesové robotické vozidlá dokážu odoberať vzorky z povrchu planéty, ako aj vŕtať do skál a následne preskúmať ich zloženie.

V júli 1997 pristálo na Marse prvé prieskumné vozidlo NASA s názvom Mars Pathfinder. Nová generácia sond je však technicky dokonalejšia a pri skúmaní povrchu planéty by mala byť schopná pokryť väčšie územie a vyslať na Zem kvalitnejšie údaje.

Doterajšie prieskumy na Marse ukázali, že planéta bola kedysi zaliata vodou. Vedci však dúfajú, že voda tam existovala aj dosť dlho na to, aby sa vďaka nej mohol vyvinúť život.

Na Zemi možno na všetkých miestach, kde sa prirodzeným spôsobom dostala a udržiavala voda, nájsť dôkazy o existencii života. Odborníci sa domnievajú, že ak by to platilo aj na Marse, naznačovalo by to, že tam, ale aj kdekoľvek vo vesmíre, mohol alebo môže existovať život.